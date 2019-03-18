В Ровно женщина зарезала свою месячную дочь

"Полицейские изначально выяснили, что смерть младенца наступила в результате ножевого ранения шеи, которое нанесла 21-летняя уроженка Запорожья, которая ее родила, и, по предварительной информации, находится на психиатрическом учете", - говорится в сообщении.

По данным полиции, женщина приехала в Ровно получать высшее образование. Закончив вуз, осталась жить в квартире 26-летнего сожителя и его матери.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и работники ювенальной превенции.

Напомним, в Луганской области в городе Рубежное на помойке в коробке от обуви нашли труп мертвого новорожденного ребенка.



