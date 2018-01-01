Убийство Ирины Ноздровской: что известно о резонансном преступлении

Так, 1 января, около села Демидов Вышгородского района Киевской области был найден труп, пропавшей накануне юристки Ирины Ноздровской. Обнаженное тело женщины обнаружили около полудня.

Об исчезновении Ноздровской стало известно еще 29 декабря 2017 года на следующий день после того, как она “выиграла апелляцию” в деле о ДТП, в котором погибла ее родная сестра Светлана Сапатинская — за рулем автомобиля был племянник судьи Вышгородского суда Дмитрий Россошанский.

Коллеги Ноздровской утверждают, что ей и ее близким неоднократно угрожали родственники Россошанского. В сети уже анонсировали акцию с требованиями найти убийц погибшей. Акция пройдет завтра, в 12:00 у стен Главного управления МВД.

Резонансное ДТП, в котором погибла Сапатинская произошло еще в сентябре 2015 года, ход расследования Ноздровская не просто тщательно контролировала, но проходила в статусе потерпевшей. Все это время она получала угрозы от родственников виновника ДТП.

О том, что известно об обстоятельствах трагедии — в материале УНН.

В первый новогодний день, стало известно, что труп Ирины был обнаружен в Киевской области.

“Иры больше с нами нет”, — написал журналист Владимир Тимофийчук на своей странице в Facebook.

Известие о пропаже юристки Ирины Наздровской появилось 29 декабря 2017 года, когда она перестала выходить на связь в пятницу.

“В пятницу 29 декабря Ира выехала с работы (в Киеве). В 17 часов она последний раз разговаривала по мобильному с мамой, сказала, что находится на Петровке или на Петровцах (мама не разобрала)”, — рассказал в Facebook политолог Кирилл Сазонов.

В одном из интервью, знакомый Ирины Андрей Хилько утверждает, что она пропала в правительственном квартале, а ее компьютер был тщательно “почищен” от лишней информации.

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“Есть достоверная информация, что один ее телефон исчез в правительственном квартале, а второй возле станции метро "Петровка". Об исчезновении Иры, мне вчера в семь часов вечера сообщила ее дочь Настя. Я начал ей звонить, но телефон был вне зоны доступа. В 19:36 пришло сообщение, что она появилась на связи. Но я так и не дозвонился. В Viber почему-то сказано, что последний раз Ира была в сети 13 декабря. Хотя несколько дней назад мы с ней переписывались в Viber. Это очень странно. Не исключено, что кто-то использовал ее компьютер и телефон”, — сказал Андрей Хилько СМИ.

Хилько также допускает, что дочь Ирины могли запугать, а за ним самим ведется слежка.

“Настя должна была привезти Ирин ноутбук. Но Настя приехала не сама — ее привез какой-то мужчина. На мой вопрос, кто он, он грубо ответил: "А вам какая разница?...Я дальний родственник". Он заявил, что уже заходил в ноутбук Ирины, но ничего не нашел, потому что все ее сообщения удалены. "Не может быть! — говорю. — С чего бы она удаляла все сообщения? - Значит кто-то узнал пароль и удалил", — ответил "дальний родственник".

Настя молчала, опустив глаза. Потом этот мужчина заявил: "Мы решили, что снимаем все обвинения с того водителя. У нас к ним претензий больше нет". Эти слова повергли меня в ступор. Ира не раз говорила, что сделает все, чтобы наказать убийцу сестры. А тут Ира пропадает и появляется человек, который говорит, что у них нет к водителю никаких претензий!” — сказал он.

По информации УНН, тело Наздровской было обнаружено в реке в селе Демидов, Вышгородского района. На ней не было одежды, но украшения убийца с Ирины не снял. Как сообщил УНН пресс-секретарь ГУ НП Украины в Киевской области Николай Жукович, после ее исчезновения было возбуждено дело по статье 115 (умышленное убийство) УК с пометкой “без вести пропавшая”.

“Но сейчас будет идти переквалификация как умышленное убийство”, — добавил Жукович.

Последним сообщением (от 28 декабря) Ноздровской на ее странице в Facebook было описание подробностей из заседания Апелляционного суда Киевской области от 27 декабря, во время которого обжаловалась мера пресечения виновнику ДТП, из-за которого погибла ее сестра, Дмитрию Россошанскому.

“Уставшая, замученная, с синяками под глазами от круглосуточного недосыпание и недоедание, уже шатаясь от ветра, стараюсь собрать мысли в кучу, чтобы выразить свою искреннюю благодарность всем неравнодушным людям, которые проделали колоссальную работу, отложили свои дела, потратили много сил и времени, но не дали возможности наркоману-убийце, который попал под амнистию, выйти на волю... Наркоман, племянник судьи, убийца моей 26-летней сестры, у которой осталась маленький ребенок, сегодня (27 декабря — ред.) должен был выйти на свободу прямо из зала судебных заседаний. Поздравить его с этим "праздничным" событием, в суд приехали его дружбаны, в которых на лбу можно прочитать все статьи уголовного кодекса. В своей ничтожной жизни, наркоша "пережер" такое количество наркоты, что в свои 20 с хвостиком, он имел уже все наркоманские болезни, о которых пишет википедия”, — написала Ноздровская.

Она также написала, что виновник Россошанский мог выйти из-под стражи, воспользовавшись “Законом об амнистии” и оказаться на свободе. В ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции дело было направлено на повторное расследование из-за нарушений при рассмотрении в первой инстанции.

Известно, что Россошанский является племянником председателя Вышгородского суда (на момент 2015 года), а сама Ноздровская и ее семья неоднократно получали от родственников Россошанского угрозы, о чем также заявляли в суде. Сегодня это подтверждают и ее коллеги.

“Ире постоянного угрожали родственники и друзья преступника. По этим фактам были открыты уголовные производства”, — писал в Facebook политолог Кирилл Сазонов.

Об угрозах со стороны родственников и приятелей Россошанского, Ирина также рассказала журналисту Владимиру Тимофийчуку.

Правозащитник Сергей Наумович, рассказывая подробности ДТП сообщил, что Россошанский якобы скрылся с места смертельного происшествия, а позднее полиция заявила что спрятала его от самосуда.

“...ДТП произошло в 8 часов утра, а следственно-оперативная группа приехала около 12 часов дня. То есть, спустя четыре часа, хотя из Вышгорода ехать на место трагедии максимум 15 минут....Правоохранители, нарушая требования закона, повезли "его" на освидетельствование через 8 часов, а не в течение первых двух — как положено. Бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) проверило кровь подозреваемого лишь на алкоголь. На "наркоту" не проверяли. В бюро СМЭ пожаловались, что 10 мл — это мало, хотя по закону установлено, что и 4 мл хватает, чтобы провести экспертизу на содержание наркотических средств в крови. Позднее, в документах бюро СМЭ было указано, что "особа установлена со слов". Т.е. личность не установили. Это могло быть подставное лицо. Действительно: в направлении следователя, в котором он пишет "направляется на медосмотр", указывается номер водительского удостоверения. И этот номер, как было озвучено в суде, не принадлежит Россошанскому”, — написал он на своей странице в Facebook.

Он утверждает, что Ирине приходилось искать свидетелей и устанавливать другие обстоятельства самостоятельно, так как следственные органы этим не занимались.

“Следователь вымогал у Ирины взятку за ходатайство прокуратуры о мере пресечения для Россошанского в виде заключения под стражей. Ирина цитировала слова следователя журналистам: "Я иду с ним (с ходатайством — ред.) к прокурору, а если вы заинтересуете прокурора и меня, то, думаю, будет именно эта мера пресечения. Если заинтересуете". Ирина проигнорировала намёк и мажора суд отправил по домашний арест. Это как раз был тот суд, в котором работал дядя обвиняемого”, — написал он.

Трагедия, в которой погибла сестра Ирины — Светлана Сапатинская произошла 30 сентября 2015 года. Дмитрий Россошанский в состоянии наркотического опьянения насмерть сбил девушку. Сапатинской было 26 лет, у нее остался 4-летний сын.

Ноздровская добилась, что в июне 2017 года Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы.

Но вечером 1 января расследование убийства Ноздровской получило неожиданный поворот – полиция задержала жениха женщины для проведения следственных действий.

Об этом в своем Facebook сообщила гражданский активист Лидия Гончаренко.

"Только что звонили родители жениха убитой Ирины Ноздровской. По их словам, жениха задержали в полиции Вышгорода, повезли на допрос, забрали автомобиль. Планируется обыск в квартире на Левом берегу в Киеве. Просят помощи прессы и юристов. Боятся, чтобы их семьи не сделали виновниками", - написала она.

Как стало известно мужчина отказался давати показания, сославшись на статью 63 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Расследование убийства продолжается.