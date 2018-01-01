Вбивство Ірини Ноздровської: що відомо про резонансний злочин

Так, 1 січня, біля села Демидів Вишгородського району Київської області було знайдено труп зниклої напередодні юристки Ірини Ноздровської. Оголене тіло жінки виявили близько полудня.

Про зникнення Ноздровської стало відомо ще 29 грудня 2017 року на наступний день після того, як вона "виграла апеляцію" в справі про ДТП, в якому загинула її рідна сестра Світлана Сапатінская - за кермом автомобіля був племінник судді Вишгородського суду Дмитро Россошанський.

Колеги Ноздровської стверджують, що їй і її близьким неодноразово погрожували родичі Россошанського. Резонансне ДТП, в якому загинула Сапатінская сталося ще у вересні 2015 року, хід розслідування Ноздровська не просто ретельно контролювала, але проходила в статусі потерпілої. Весь цей час вона отримувала погрози від родичів винуватця ДТП.

Наразі у мережі вже анонсували акцію з вимогами знайти вбивцю/ь загиблої. Акція пройде завтра, о 12:00 під стінами Головного управління МВС.

Про те, що відомо про обставини трагедії - в матеріалі УНН.

В перший новорічний день, стало відомо, що труп Ірини був виявлений в Київській області.

"Іри більше з нами немає", - написав журналіст Володимир Тимофійчук на своїй сторінці в Facebook.

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Звістка про зникнення юристки Ірини Наздровської з'явилася 29 грудня 2017 року, коли вона перестала виходити на зв'язок.

"У п'ятницю 29 грудня Іра виїхала з роботи (в Києві). О 17 годині вона останній раз розмовляла по мобільному з мамою, сказала, що знаходиться на Петрівці або на Петрівцях (мама не розібрала)", - розповів в Facebook політолог Кирило Сазонов.

В одному з інтерв'ю, знайомий Ірини Андрій Хилько стверджує, що вона пропала в урядовому кварталі, а її комп'ютер був ретельно "почищений" від зайвої інформації.

"Є достовірна інформація, що один її телефон зник в урядовому кварталі, а другий біля станції метро "Петрівка". Про зникнення Іри, мені вчора о сьомій годині вечора повідомила її дочка Настя. Я почав їй дзвонити, але телефон був поза зоною доступу. О 19:36 надійшло повідомлення, що вона з'явилася на зв'язку. Але я так і не додзвонився. У Viber чомусь сказано, що останній раз Іра була в мережі 13 грудня. Хоча кілька днів тому ми з нею листувалися в Viber. Це дуже дивно. Не виключено, що хтось використовував її комп'ютер і телефон", - сказав Андрій Хилько ЗМІ.

Хилько також допускає, що дочку Ірини могли залякати, а за ним самим ведеться стеження.

"Настя мала привезти Ірин ноутбук. Але Настя приїхала не сама - її привіз якийсь чоловік. На моє запитання, хто він, він грубо відповів: "А вам яка різниця? ... Я далекий родич". Він заявив, що вже заходив в ноутбук Ірини, але нічого не знайшов, тому що всі її повідомлення видалені. "Не може бути! - кажу. - З чого б вона видаляла всі повідомлення? - Значить хтось дізнався пароль і видалив," - відповів "далекий родич".

Настя мовчала, опустивши очі. Потім цей чоловік заявив: "Ми вирішили, що знімаємо всі звинувачення з того водія. У нас до них претензій більше немає". Ці слова глибоко мене в ступор. Іра не раз говорила, що зробить все, щоб покарати вбивцю сестри. А тут Іра пропадає і з'являється людина, котра каже, що у них немає до водія ніяких претензій!" - сказав він.

За інформацією УНН, тіло Наздровської було виявлено в річці в селі Демидів, Вишгородського району. На ній не було одягу, але прикраси вбивця з Ірини не зняв.

Як повідомив УНН прес-секретар ГУ НП України в Київській області Микола Жукович, після її зникнення було порушено справу за статтею 115 (умисне вбивство) КК з позначкою "без вісти зникла".

"Але зараз буде йти перекваліфікація як умисне вбивство", - додав Жукович.

Останнім повідомленням (від 28 грудня) Ноздровської на її сторінці в Facebook був опис подробиць з засідання Апеляційного суду Київської області від 27 грудня, під час якого оскаржувався запобіжний захід винуватцю ДТП, через яку загинула її сестра, Дмитру Россошанському.

"Втомлена, замучена, з синцями під очима від цілодобового недосипання і недоїдання, вже хитаючись від вітру, намагаюся зібрати думки до купи, щоб висловити свою щиру подяку всім небайдужим людям, які проробили колосальну роботу, відклали свої справи, витратили багато сил і часу, але не дали можливості наркоману-вбивці, який потрапив під амністію, вийти на волю... Наркоман, племінник судді, вбивця моєї 26-річної сестри, у якої залишилася маленька дитина, сьогодні (27 грудня - ред.) повинен був вийти на свободу прямо з залу судових засідань. Привітати його з цією "святковою" подією, до суду приїхали його дружбани, в яких на лобі можна прочитати всі статті кримінального кодексу. У своєму нікчемному житті, наркоша "пережер" таку кількість наркоти, що в свої 20 з хвостиком, він мав уже всі наркоманські хвороби, про які пише вікіпедія", - написала Ноздровська.

Вона також написала, що винуватець Россошанський міг вийти з-під варти, скориставшись "Законом про амністію" і опинитися на волі. В ході розгляду справи в апеляційній інстанції справа була направлена ​​на повторне розслідування через порушення при розгляді в першій інстанції.

Відомо, що Россошанський є племінником голови Вишгородського суду (на момент 2015 року), а сама Ноздровська і її сім'я неодноразово отримували від родичів Россошанського погрози, про що також заявляли в суді. Сьогодні це підтверджують і її колеги.

"Ірі постійного погрожували родичі і друзі злочинця. За цими фактами були порушені кримінальні виробництва", - писав у Facebook політолог Кирило Сазонов.

Про погрози з боку родичів і приятелів Россошанського, Ірина також розповіла журналісту Володимиру Тимофійчук.

Правозахисник Сергій Наумович, розповідаючи подробиці ДТП повідомив, що Россошанський нібито зник з місця смертельної події, а пізніше поліція заявила, що сховала його від самосуду.

"... ДТП сталося о 8 годині ранку, а слідчо-оперативна група приїхала близько 12 години дня. Тобто, через чотири години, хоча з Вишгорода їхати на місце трагедії максимум 15 хвилин .... Правоохоронці, порушуючи вимоги закону, повезли "його" на огляд через 8 годин, а не протягом перших двох - як годиться. Бюро судово-медичної експертизи (СМЕ) перевірило кров підозрюваного лише на алкоголь. На "наркоту" не перевіряли. У бюро СМЕ поскаржилися, що 10 мл - це мало, хоча за законом встановлено, що і 4 мл вистачає, щоб провести експертизу на вміст наркотичних засобів у крові. Пізніше, в документах бюро СМЕ було зазначено, що "особа встановлена ​​зі слів". Тобто особистість не встановили. Це могла бути підставна особа. Дійсно: в напрямку слідчого, в якому він пише "прямує на медогляд", вказується номер посвідчення водія. І цей номер, як було озвучено в суді, не належить Россошанському", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Він стверджує, що Ірині доводилося шукати свідків і встановлювати інші обставини самостійно, так як слідчі органи цим не займалися.

"Слідчий вимагав у Ірини хабар за клопотання прокуратури про запобіжний захід для Россошанського у вигляді взяття під вартою. Ірина цитувала слова слідчого журналістам: "Я йду з ним (з клопотанням - ред.) до прокурора, а якщо ви зацікавите прокурора і мене, то, думаю, буде саме цей запобіжний захід. Якщо зацікавите". Ірина проігнорувала натяк і мажора суд відправив за домашній арешт. Це як раз був той суд, в якому працював дядько обвинуваченого", - написав він.

Трагедія, в якій загинула сестра Ірини - Світлана Сапатінская сталася 30 вересня 2015 року. Сапатінской було 26 років, у неї залишився 4-річний син.

Проте в червні 2017 року Ноздровська домоглася, щоб Россошанського засудили до семи років позбавлення волі.

Увечері 1 січня розслідування вбивства Ноздровської отримало несподіваний поворот - поліція затримала нареченого жінки для проведення слідчих дій.

Про це у своєму Facebook повідомила громадський активіст Лідія Гончаренко.

"Тільки що дзвонили батьки нареченого вбитої Ірини Ноздровской. За їх словами, нареченого затримали в поліції Вишгорода, повезли на допит, забрали автомобіль. Планується обшук в квартирі на Лівому березі в Києві. Просять допомоги преси та юристів. Бояться, щоб їх сім'ю не зробили винуватцями", - написала вона.

Як стало відомо чоловік відмовився давати свідчення, пославшись на статтю 63 Конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе.

Розслідування вбивства триває.