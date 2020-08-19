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4 марта, 14:27 • 103147 просмотра

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4 марта, 13:25 • 108402 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128580 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102296 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104087 просмотра

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Убийство Гандзюк: суд сегодня продолжит подготовительное заседание по Мангеру и Левину

Убийство Гандзюк: суд сегодня продолжит подготовительное заседание по Мангеру и Левину

Киев  •  УНН

 • 10762 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Днепровский районный суд Киева сегодня продолжит подготовительное заседание по делу в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина. Об этом журналисту УНН сообщила адвокат Ольга Веретильник.

"Объявили перерыв до 16:00 19 августа, потому что у защитников было очень много ходатайств. Сегодня планируется рассмотрение вопроса о назначении обвинительного акта к рассмотрению...", - рассказала Веретильник.

Так, 18 августа в Днепровском районном суде Киева началось первое подготовительное судебное заседание в уголовном производстве в отношении Мангера и Левина.

Добавим, как сообщил адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook, Левин вчера, 18 августа, на заседании был полуобнаженным.

"Говорит, что у него требовали... на заседании дать показания на Мангера. Тогда переведут в СИЗО. А так оставят в изоляторе СБУ. Он отказался и поэтому он вот такой", - написал Найем в комментарии поста.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд определил, что дело в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина будет слушать Днепровский районный суд Киева.

Напомним, что Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 11 сентября главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, который является фигурантом в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Также Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 24 августа подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина).

Напомним, что нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

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