Убийство Гандзюк: суд сегодня продолжит подготовительное заседание по Мангеру и Левину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Днепровский районный суд Киева сегодня продолжит подготовительное заседание по делу в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина. Об этом журналисту УНН сообщила адвокат Ольга Веретильник.
"Объявили перерыв до 16:00 19 августа, потому что у защитников было очень много ходатайств. Сегодня планируется рассмотрение вопроса о назначении обвинительного акта к рассмотрению...", - рассказала Веретильник.
Так, 18 августа в Днепровском районном суде Киева началось первое подготовительное судебное заседание в уголовном производстве в отношении Мангера и Левина.
Добавим, как сообщил адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook, Левин вчера, 18 августа, на заседании был полуобнаженным.
"Говорит, что у него требовали... на заседании дать показания на Мангера. Тогда переведут в СИЗО. А так оставят в изоляторе СБУ. Он отказался и поэтому он вот такой", - написал Найем в комментарии поста.
Как сообщалось, Киевский апелляционный суд определил, что дело в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина будет слушать Днепровский районный суд Киева.
Напомним, что Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 11 сентября главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, который является фигурантом в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Также Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 24 августа подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина).
Напомним, что нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.