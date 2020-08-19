Вбивство Гандзюк: суд сьогодні продовжить підготовче засідання щодо Мангера та Левіна
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Дніпровський районний суд Києва сьогодні продовжить підготовче засідання у справі щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна. Про це журналісту УНН повідомила адвокат Ольга Веретільник.
"Оголосили перерву до 16:00 19 серпня, тому що у захисників було дуже багато клопотань. Сьогодні планується розгляд питання про призначення обвинувального акту до розгляду…", - розповіла Веретільник.
Так, 18 серпня у Дніпровському районному суді Києва розпочалося перше підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відносно Мангера та Левіна.
Додамо, як повідомив адвокат Масі Найєм на своїй сторінці у Facebook, Левін вчора, 18 серпня, на засіданні був напівоголеним.
"Каже, що у нього вимагали… на засіданні дати покази на Мангера. Тоді переведуть у СІЗО. А так залишать в ізоляторі СБУ. Він відмовився і тому він ось такий", - написав Найєм у коментарі посту.
Як повідомлялося, Київський апеляційний суд визначив, що справу щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна слухатиме Дніпровський районний суд Києва.
Нагадаємо, що Київський апеляційний суд залишив під вартою до 11 вересня голову Херсонської облради Владислава Мангера, який є фігурантом у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Також Київський апеляційний суд залишив під вартою до 24 серпня підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна).
Нагадаємо, що напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.