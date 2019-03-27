Убийство двух полицейских в Днепре: судебное заседание состоится 4 апреля

"В Кировском районном суде Днепра 4 апреля в 15:00 состоится судебное заседание по делу (подозреваемого в убийстве двух полицейских в Днепре Александра Пугачева - ред.)", - сказали в пресс-службе.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель авто, которое остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в полицейских. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.



Как сообщал УНН, Следственным управлением ГУ ЧП Днепропетровской области завершено досудебное расследование по делу О.Пугачева. Правоохранители допросили 150 человек и провели 44 экспертизы. Следователи прокуратуры считают, что доказательств достаточно для оказания наказания. Свою вину подозреваемый не признает, со следователями не сотрудничает.



Открыты уголовные производства по ст.348, ч.1 ст.263, ч.1 ст.262 УК, а также уголовное производство по факту убийства двух полицейских и покушения на убийство водителя маршрутного такси.

Напомним, в Днепре установили памятный знак погибшим в результате стрельбы патрульным - Ольге Макаровой и Артему Кутушев.