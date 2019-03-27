Вбивство двох поліцейських у Дніпрі: судове засідання відбудеться 4 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Судове засідання стосовно підозрюваного у вбивстві двох поліцейських у Дніпрі Олександра Пугачова відбудеться 4 квітня. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
"У Кіровському районному суді Дніпра 4 квітня о 15:00 відбудеться судове засідання у справі (підозрюваного у вбивстві двох поліцейських у Дніпрі Олександра Пугачова – ред.)", - сказали в прес-службі.
Нагадаємо, 25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авто, яке зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.
Як повідомляв УНН, Слідчим управлінням ГУ НП Дніпропетровської області завершено досудове розслідування у справі О.Пугачова. Правоохоронці допитали 150 осіб та провели 44 експертизи. Слідчі прокуратури вважають, що доказів достатньо для надання покарання. Свою провину підозрюваний не визнає, зі слідчими не співпрацює.
Відкриті кримінальні провадження за ст.348, ч.1 ст.263, ч.1 ст.262 ККУ, а також кримінальне провадження за фактом убивства двох поліцейських та замаху на вбивство водія маршрутного таксі.
Нагадаємо, у Дніпрі встановили пам'ятний знак загиблим внаслідок стрілянини патрульним - Ользі Макаровій та Артему Кутушеву.