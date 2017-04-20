Свідка у справі О.Пугачова допитали у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Центральному суді Дніпра допитали свідка у справі Олександра Пугачова щодо вбивства двох патрульних та замаху на водія маршрутки, передає УНН-Центр.
Наразі суд у цій справі допитав 16 свідків у закритому режимі. Заслухати ще одного планують на наступному засіданні 4 травня, після чого досліджуватимуть речові докази.
За вчинені злочини законодавством передбачено довічне ув’язнення.
Нагадаємо, 25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авто, яке зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.
Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення “Торнадо”.
Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.
Також нагадаємо, перше засідання, де мали розглядати справу О.Пугачова, було перенесено через порушення правил безпеки будівлі суду. А саме: відсутність обгороджених території для обвинувачених і засуджених, приміщень для утримання спецконтингенту і розміщення конвою, санвузла для обвинувачених.
Слідчим управлінням ГУ НП Дніпропетровської області завершено досудове розслідування у справі О.Пугачова. Правоохоронці допитали 150 осіб та провели 44 експертизи. Слідчі прокуратури вважають, що доказів достатньо для надання покарання. Свою провину підозрюваний не визнає, зі слідчими не співпрацює.
Відкриті кримінальні провадження за ст.348, ч.1 ст.263, ч.1 ст.262 ККУ, а також кримінальне провадження за фактом убивства двох поліцейських та замаху на вбивство водія маршрутного таксі.
А 16 березня суд продовжив О.Пугачову строк тримання під вартою на 60 діб.