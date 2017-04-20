Свидетеля по делу О.Пугачева допросили в Днепре

Сейчас суд по этому делу допросил 16 свидетелей в закрытом режиме. Заслушать еще одного планируют на следующем заседании 4 мая, после чего исследовать вещественные доказательства.

За совершенные преступления законодательством предусмотрено пожизненное заключение.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель авто, которое остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в милиционеров. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.

Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранительными органами за совершенные ранее тяжкие преступления Александр Пугачев, бывший боец ​​бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".

Нападающий перед бегством тоже получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждения для содержания под стражей.

Также напомним, первое заседание, где должны были рассматривать дело О.Пугачева, было перенесено из-за нарушения правил безопасности здания суда. А именно: отсутствия огороженных территории для обвиняемых и осужденных, помещений для содержания спецконтингента и размещения конвоя, санузла для обвиняемых.

Следственным управлением ГУ НП Днепропетровской области завершено досудебное расследование по делу О.Пугачева. Правоохранители допросили 150 человек и провели 44 экспертизы. Следователи прокуратуры считают, что доказательств достаточно для оказания наказания. Свою вину подозреваемый не признает, со следствием не сотрудничает.

Открыты уголовные производства по ст.348, ч.1 ст.263, ч.1 ст.262 УК, а также уголовное производство по факту убийства двух полицейских и покушения на убийство водителя маршрутного такси.

А 16 марта в суд продлил О.Пугачеву срок содержания под стражей на 60 суток.