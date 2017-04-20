Свидетеля по делу О.Пугачева допросили в Днепре

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34387 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100502 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152277 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114815 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115551 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111979 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103913 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106946 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103460 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152565 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Свидетеля по делу О.Пугачева допросили в Днепре

Свидетеля по делу О.Пугачева допросили в Днепре

Киев  •  УНН

 • 11383 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Центральном суде Днепра допросили свидетеля по делу Александра Пугачева об убийстве двух патрульных и покушению на водителя маршрутки, передает УНН-Центр.

Сейчас суд по этому делу допросил 16 свидетелей в закрытом режиме. Заслушать еще одного планируют на следующем заседании 4 мая, после чего исследовать вещественные доказательства.

За совершенные преступления законодательством предусмотрено пожизненное заключение.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель авто, которое остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в милиционеров. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.

Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранительными органами за совершенные ранее тяжкие преступления Александр Пугачев, бывший боец ​​бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".

Нападающий перед бегством тоже получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждения для содержания под стражей.

Также напомним, первое заседание, где должны были рассматривать дело О.Пугачева, было перенесено из-за нарушения правил безопасности здания суда. А именно: отсутствия огороженных территории для обвиняемых и осужденных, помещений для содержания спецконтингента и размещения конвоя, санузла для обвиняемых.

Следственным управлением ГУ НП Днепропетровской области завершено досудебное расследование по делу О.Пугачева. Правоохранители допросили 150 человек и провели 44 экспертизы. Следователи прокуратуры считают, что доказательств достаточно для оказания наказания. Свою вину подозреваемый не признает, со следствием не сотрудничает.

Открыты уголовные производства по ст.348, ч.1 ст.263, ч.1 ст.262 УК, а также уголовное производство по факту убийства двух полицейских и покушения на убийство водителя маршрутного такси.

А 16 марта в суд продлил О.Пугачеву срок содержания под стражей на 60 суток.

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