Убийство Дарьи Лукьяненко: подозреваемому назначили психиатрическую экспертизу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Киевский районный суд Одессы назначил Николаю Тарасову, который является подозреваемым в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, психолого-психиатрическую экспертизу и продлил ему меру пресечения. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"Суд назначил Тарасову судебно-психиатрическую экспертизу для проведения комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы, сроком до двух месяцев", - сказали в пресс-службе.
В постановлении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений 12 августа, отмечается, что его направили в КУ "Одесский областной медицинский центр психического здоровья".
Также 9 августа суд продлил Тарасову меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября 2019 года.
Как сообщал УНН, прокуратура объявила о подозрении в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области 22-летнему местному жителю.
Напомним, 19 июня в полиции заявили, что обнаружили тело пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла в Одесской области 13 июня, когда шла в танцевальный кружок.