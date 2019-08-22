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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136963 просмотра

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Убийство Дарьи Лукьяненко: подозреваемому назначили психиатрическую экспертизу

Убийство Дарьи Лукьяненко: подозреваемому назначили психиатрическую экспертизу

Киев  •  УНН

 • 26800 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Киевский районный суд Одессы назначил Николаю Тарасову, который является подозреваемым в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, психолого-психиатрическую экспертизу и продлил ему меру пресечения. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Суд назначил Тарасову судебно-психиатрическую экспертизу для проведения комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы, сроком до двух месяцев", - сказали в пресс-службе.

В постановлении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений 12 августа, отмечается, что его направили в КУ "Одесский областной медицинский центр психического здоровья".

Также 9 августа суд продлил Тарасову меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября 2019 года.

Как сообщал УНН, прокуратура объявила о подозрении в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области 22-летнему местному жителю.

Напомним, 19 июня в полиции заявили, что обнаружили тело пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла в Одесской области 13 июня, когда шла в танцевальный кружок.

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