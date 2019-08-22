Вбивство Дар'ї Лук'яненко: підозрюваному призначили психіатричну експертизу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Київський районний суд Одеси призначив Миколі Тарасову, який є підозрюваним у вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко, психолого-психіатричну експертизу та продовжив йому запобіжний захід. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.
"Суд призначив Тарасову судово-психіатричну експертизу для проведення комплексної стаціонарної судової психолого-психіатричної експертизи, строком до двох місяців", - сказали в пресслужбі.
В постанові суду, опублікованій в Єдиному реєстрі судових рішень 12 серпня, зазначається, що його направили до КУ "Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я".
Також 9 серпня суд продовжив Тарасову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20 жовтня 2019 року.
Як повідомляв УНН, прокуратура оголосила про підозру у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко на Одещині 22-річному місцевому жителю.
Нагадаємо, 19 червня у поліції заявили, що виявили тіло зниклої 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, коли йшла до танцювального гуртка.