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Вбивство Дар'ї Лук'яненко: підозрюваному призначили психіатричну експертизу

Вбивство Дар'ї Лук'яненко: підозрюваному призначили психіатричну експертизу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Київський районний суд Одеси призначив Миколі Тарасову, який є підозрюваним у вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко, психолого-психіатричну експертизу та продовжив йому запобіжний захід. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.

"Суд призначив Тарасову судово-психіатричну експертизу для проведення комплексної стаціонарної судової психолого-психіатричної експертизи, строком до двох місяців", - сказали в пресслужбі.

В постанові суду, опублікованій в Єдиному реєстрі судових рішень 12 серпня, зазначається, що його направили до КУ "Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я".

Також 9 серпня суд продовжив Тарасову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20 жовтня 2019 року.

Як повідомляв УНН, прокуратура оголосила про підозру у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко на Одещині 22-річному місцевому жителю.

Нагадаємо, 19 червня у поліції заявили, що виявили тіло зниклої 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, коли йшла до танцювального гуртка. 

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