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Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый повесился в СИЗО

Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый повесился в СИЗО

Киев  •  УНН

 • 20971 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В следственном изоляторе Херсона совершил самоубийство 62-летний житель села Счастливое Херсонской области, который был главным подозреваемым в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой. Об этом журналисту УНН сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

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"Херсонской окружной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 с пометкой "самоубийство" УК Украины. Речь идет о подозреваемом в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки в селе Счастливое Херсонской области, тело которого сегодня утром обнаружили в камере СИЗО, где он содержался", - сообщили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, начато досудебное расследование.

"Обстоятельства смерти будут установлены в ходе проведения полного, всестороннего и объективного досудебного расследования", - сообщили правоохранители.

Как стало известно, подозреваемый - повесился.

Дополнение

Ранее сообщалось, что задержанный по делу об убийстве 7-летней Марии Борисовой 62-летний житель села Счастливое Херсонской признался, что убил девочку.

Что произошло

Мария Борисова на Херсонщине исчезла 7 марта, а 11 марта правоохранительные органы нашли тело в нежилом здании. Поскольку место обнаружения тела ребенка предварительно было обследовано, стало понятно, что совершить преступление и прятать, а потом подбросить бездыханное тело мог только местный житель.

Его задержали через два дня после того, как обнаружили погибшего ребенка. 15 марта суд отправил подозреваемого под стражу.

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