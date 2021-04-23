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Вбивство 7-річної Марії Борисової: підозрюваний повісився у СІЗО

Київ • УНН

 • 20978 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У слідчому ізоляторі Херсона вчинив самогубство 62-річний житель села Щасливе на Херсонщині, який був головним підозрюваним у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної Марії Борисової. Про це журналісту УНН повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Цитата

“Херсонською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 з позначкою „самогубство“ КК України. Мова йде про підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної дівчинки у селі Щасливе Херсонської області, тіло якого сьогодні зранку виявили у камері СІЗО, де він утримувався”, — повідомили у прокуратурі.

За даними правоохоронців, розпочато досудове розслідування.

“Обставини смерті будуть встановлені у ході проведення повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування”, — повідомили правоохоронці.

Як стало відомо, підозрюваний - повісився.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що затриманий у справі про вбивство 7-річної Марії Борисової 62-річний житель села Щасливе на Херсонщині зізнався, що вбив дівчинку.

Що сталося

Марія Борисова на Херсонщині зникла 7 березня, а 11 березня правоохоронні органи знайшли тіло у нежитловій будівлі. Оскільки місце виявлення тіла дитини попередньо обстежувалося, стало зрозуміло, що вчинити злочин і переховувати, а потім підкинути бездиханне тіло міг лише місцевий житель.

Його затримали через два дні після того, як виявили загиблу дитину. 15 березня суд відправив підозрюваного під варту.

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