Вбивство 7-річної Марії Борисової: підозрюваний повісився у СІЗО

Цитата

“Херсонською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 з позначкою „самогубство“ КК України. Мова йде про підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної дівчинки у селі Щасливе Херсонської області, тіло якого сьогодні зранку виявили у камері СІЗО, де він утримувався”, — повідомили у прокуратурі.

За даними правоохоронців, розпочато досудове розслідування.

“Обставини смерті будуть встановлені у ході проведення повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування”, — повідомили правоохоронці.

Як стало відомо, підозрюваний - повісився.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що затриманий у справі про вбивство 7-річної Марії Борисової 62-річний житель села Щасливе на Херсонщині зізнався, що вбив дівчинку.

Що сталося

Марія Борисова на Херсонщині зникла 7 березня, а 11 березня правоохоронні органи знайшли тіло у нежитловій будівлі. Оскільки місце виявлення тіла дитини попередньо обстежувалося, стало зрозуміло, що вчинити злочин і переховувати, а потім підкинути бездиханне тіло міг лише місцевий житель.

Його затримали через два дні після того, як виявили загиблу дитину. 15 березня суд відправив підозрюваного під варту.