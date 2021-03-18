Вбивство 7-річної Марії Борисової: затриманий зізнався у злочині

Цитата:

"Він розповів. Ми відразу були впевнені, що взяли саме того. Але він довго заперечував. Досвід спілкування з людьми в погонах в нього є, адже за плечима – 5 років в’язниці - це остання ходка, а їх було 4. Він зізнався, як тіло мертвої 7-річної Марії Борисової засунув у мішок та зав’язав його якимось шнуром і поясом", - повідомив Клименко.

Деталі

Зі слів голови Нацполіції, для слідства зізнання затриманого є важливим.

"Але більш значущим є висновок ДНК-експертизи. Біологічні зразки, знайдені на загиблій дівчинці, належать затриманому. Це факт", - вказав Клименко.

Він також зазначив, що йому відомо, що "окремі особи намагаються вплинути на матір дівчинки, щоб вона публічно заявила про те, що не вірить у причетність фігуранта і натомість звинуватила іншу людину". "Таким чином набивати собі рейтинги і так цинічно використовувати горе людей заради хайпу – це речі поза межами мого розуміння", - відреагував голова Нацполіції.

"Підозрюваний залишається під вартою. Поліція збирає та належним чином оформляє доказову базу. І жодні маніпуляції не завадять – ми діємо по закону та по совісті. За цей жахливий вчинок він мусить відповісти", - підсумував він.

Що сталося

Марія Борисова на Херсонщині зникла 7 березня, а 11 березня правоохоронні органи знайшли тіло у нежитловій будівлі. Оскільки місце виявлення тіла дитини попередньо обстежувалося, стало зрозуміло, що вчинити злочин і переховувати, а потім підкинути бездиханне тіло міг лише місцевий житель.

Його затримали через два дні після того, як виявили загиблу дитину. 15 березня суд відправив підозрюваного під варту.