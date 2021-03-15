Вбивство 7-річної Марії Борисової: суд відправив підозрюваного під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На Херсонщині за рішенням суду взято під варту підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної дівчинки Марії Борисової, яку знайшли мертвою після чотирьох днів пошуків дитини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Цитата:
"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактом зґвалтування та вбивства 7-річної дівчинки (ч. 4 ст. 152, п. п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 КК України). Також Херсонським міським судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний - житель села Щасливе Херсонської області, де проживала дитина. Дівчинка його знала – він мешкав у сусідньому будинку біля її батька.
За даними слідства, підозрюваний, користуючись довірою дитини, скоїв стосовно неї насильницькі дії сексуального характеру, після чого задушив.
За час розслідування проведено понад 300 допитів місцевих мешканців та 5 ДНК-експертиз, а також судово-медичну експертизу тіла дівчинки.
Що сталося
Дитина зникла 7 березня, а 11 березня правоохоронні органи знайшли тіло у нежитловій будівлі. Оскільки місце виявлення тіла дитини попередньо обстежувалося, стало зрозуміло, що вчинити злочин і переховувати, а потім підкинути бездиханне тіло міг лише місцевий житель.
Його затримали через два дні після того, як виявили загиблу дитину.