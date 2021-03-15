Вбивство 7-річної Марії Борисової: генетичні експертизи встановили обґрунтовану причетність підозрюваного

ukru
21:00 • 33206 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 71922 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 59301 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 101019 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 68174 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 97650 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116659 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144745 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184224 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312240 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 104125 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 102033 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 105640 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 101281 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 97137 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 60529 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312240 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246235 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339895 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333330 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64540 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110191 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110974 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107930 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121362 перегляди
Актуальне
Вбивство 7-річної Марії Борисової: генетичні експертизи встановили обґрунтовану причетність підозрюваного

Вбивство 7-річної Марії Борисової: генетичні експертизи встановили обґрунтовану причетність підозрюваного

Київ • УНН

 • 34165 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Генетичні експертизи встановили обґрунтовану причетність підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії Борисової з Херсонщини. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС.

Цитата:

"Співробітниками поліції у ході проведення оперативно-розшукових заходів затримано особу, проведено генетичні експертизи, які встановили обґрунтовану причетність цієї людини до злочину. Чоловіку, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності, повідомлено про підозру у зґвалтуванні та вбивстві малолітньої Марії Борисової", - зазначив Геращенко.

Деталі

Також під час брифінгу у Херсонського главку поліції було повідомлено, що за результатами проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено 16 чоловіків, які могли бути причетні до злочину. Серед них: ті, чий слід взяла службова собака у день виявлення тіла; особи, на яких вказували місцеві мешканці; особи, які привернули увагу правоохоронців під час розшуку зниклої та раніше судимі за аналогічні злочини. Для перевірки та збору достатніх доказів у зазначених осіб були відібрані біологічні зразки для порівняння.

"В день поховання дитини оперативники завітали до одного з них, але виявили чоловіка з порізаними венами. Поліцейські надали чоловікові першу медичну допомогу та направили до лікарні. Біологічні зразки даного чоловіка першочергово були перевірені молекулярно-генетичною експертизою. 14 березня від лабораторії надійшли результати експертизи, які вказали, що чоловік причетний до зґвалтування та вбивства дитини", - зазначається в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вбивство 7-річної Марії Борисової: підозрюваний був другом батька

Як повідомив начальник поліції Херсонщини Олександр Прокудін, цих доказів вистачало для повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні злочинів, передбачених п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також в поліції повідомляють, що чоловікові 62 роки. Він - житель селища та знайомий родини загиблої. Наразі слідство триває. Відбувається збір речових доказів під час обшуку у помешканні чоловіка. В подальшому поліція та прокуратура будуть дотримуватися чіткої позиції і наполягати на максимально відповідному покаранні – це довічне позбавлення волі.

Доповнення

11 березня, під час повторного огляду території населеного пункту в недобудованій нежитловій споруді знайшли труп безвісно зниклої 7-річної дівчинки, пошуки якої тривали четверту добу.

Поліцейські встановили, що смерть дитини була насильницькою. Попередньою причиною смерті дівчинки є механічна асфіксія, тобто удушення.

Кримінальне провадження відкрито за п. 2 ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України, а саме — умисне вбивство малолітньої дитини.

Підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії Борисової з Херсонщини затримали і взяли під варту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79