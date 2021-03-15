Вбивство 7-річної Марії Борисової: генетичні експертизи встановили обґрунтовану причетність підозрюваного

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"Співробітниками поліції у ході проведення оперативно-розшукових заходів затримано особу, проведено генетичні експертизи, які встановили обґрунтовану причетність цієї людини до злочину. Чоловіку, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності, повідомлено про підозру у зґвалтуванні та вбивстві малолітньої Марії Борисової", - зазначив Геращенко.

Деталі

Також під час брифінгу у Херсонського главку поліції було повідомлено, що за результатами проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено 16 чоловіків, які могли бути причетні до злочину. Серед них: ті, чий слід взяла службова собака у день виявлення тіла; особи, на яких вказували місцеві мешканці; особи, які привернули увагу правоохоронців під час розшуку зниклої та раніше судимі за аналогічні злочини. Для перевірки та збору достатніх доказів у зазначених осіб були відібрані біологічні зразки для порівняння.

"В день поховання дитини оперативники завітали до одного з них, але виявили чоловіка з порізаними венами. Поліцейські надали чоловікові першу медичну допомогу та направили до лікарні. Біологічні зразки даного чоловіка першочергово були перевірені молекулярно-генетичною експертизою. 14 березня від лабораторії надійшли результати експертизи, які вказали, що чоловік причетний до зґвалтування та вбивства дитини", - зазначається в повідомленні.

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Як повідомив начальник поліції Херсонщини Олександр Прокудін, цих доказів вистачало для повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні злочинів, передбачених п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також в поліції повідомляють, що чоловікові 62 роки. Він - житель селища та знайомий родини загиблої. Наразі слідство триває. Відбувається збір речових доказів під час обшуку у помешканні чоловіка. В подальшому поліція та прокуратура будуть дотримуватися чіткої позиції і наполягати на максимально відповідному покаранні – це довічне позбавлення волі.

Доповнення

11 березня, під час повторного огляду території населеного пункту в недобудованій нежитловій споруді знайшли труп безвісно зниклої 7-річної дівчинки, пошуки якої тривали четверту добу.

Поліцейські встановили, що смерть дитини була насильницькою. Попередньою причиною смерті дівчинки є механічна асфіксія, тобто удушення.

Кримінальне провадження відкрито за п. 2 ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України, а саме — умисне вбивство малолітньої дитини.

Підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії Борисової з Херсонщини затримали і взяли під варту.



