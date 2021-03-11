Вбивство 7-річної дівчинки на Херсонщині: дитину задушили
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Херсонська поліція встановлює особу підозрюваного в умисному вбивстві 7-річної дівчинки у селі Щасливе. Про це пише УНН з посиланням на місцеву поліцію.
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У ході візуального огляду поліцейські встановили, що смерть дитини була насильницькою. Попередньою причиною смерті дівчинки є механічна асфіксія, тобто удушення.
Нині кримінальне провадження, відкрите раніше за фактом зникнення Марії Борисової, перекваліфіковане на п. 2 ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України, а саме - умисне вбивство малолітньої дитини.
Наразі вживаються усі необхідні слідчі та розшукові заходи для встановлення підозрюваного та обставин смерті дівчинки. Розслідування перебуває на контролі керівництва Національної поліції України та обласного главку поліції.
Нагадаємо
Сьогодні, 11 березня, під час повторного огляду території населеного пункту в недобудованій нежитловій споруді знайшли труп безвісно зниклої 7-річної дівчинки, пошуки якої тривали четверту добу.