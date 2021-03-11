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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51054 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 71326 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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3 марта, 11:09 • 145315 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195813 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Убийство 7-летней девочки і Херсонской области: ребенка задушили

Убийство 7-летней девочки і Херсонской области: ребенка задушили

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Херсонская милиция устанавливает личность подозреваемого в умышленном убийстве 7-летней девочки в селе Счастливое. Об этом пишет УНН со ссылкой на местную полицию.

Детали

В ходе визуального осмотра полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушения.

Сейчас уголовное производство, открытое ранее по факту исчезновения Марии Борисовой, переквалифицировано на п. 2 ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а именно - умышленное убийство малолетнего ребенка.

Сейчас принимаются все необходимые следственные и розыскные меры для установления подозреваемого и обстоятельств смерти девочки. Расследование находится на контроле руководства Национальной полиции Украины и областного главка полиции.

Напомним

Сегодня, 11 марта, во время повторного осмотра территории населенного пункта в недостроенной нежилой постройке нашли труп безвестно пропавшей 7-летней девочки, поиски которой продолжались четвертые сутки.

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