Убийство 7-летней Марии Борисовой: генетические экспертизы установили обоснованную причастность подозреваемого

Цитата:

"Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан человек, проведены генетические экспертизы, которые установили обоснованную причастность этого человека к преступлению. Мужчине, который и ранее привлекался к уголовной ответственности, сообщается о подозрении в изнасиловании и убийстве малолетней Марии Борисовой", - отметил Геращенко.

Детали

Также во время брифинга в Херсонском главке полиции было сообщено, что по результатам проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено 16 мужчин, которые могли быть причастны к преступлению. Среди них: те, чей след взяла служебная собака в день обнаружения тела; лица, на которых указывали местные жители; лица, которые привлекли внимание правоохранителей во время розыска пропавшей и ранее судимые за аналогичные преступления. Для проверки и сбора достаточных доказательств у указанных лиц были отобраны биологические образцы для сравнения.

"В день похорон ребенка оперативники пришли к одному из них, но обнаружили мужчину с порезанными венами. Полицейские оказали мужчине первую медицинскую помощь и направили в больницу. Биологические образцы данного мужчины в первую очередь были проверены молекулярно-генетической экспертизой. 14 марта от лаборатории поступили результаты экспертизы, которые указали, что мужчина причастен к изнасилованию и убийству ребенка", - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый был другом отца

Как сообщил начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин, этих доказательств хватало для сообщения мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) и ч. 4 ст. 152 (Изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также в полиции сообщают, что мужчине 62 года. Он - житель поселка и знакомый семьи погибшей. Следствие продолжается. Происходит сбор вещественных доказательств во время обыска в доме мужчины. В дальнейшем полиция и прокуратура будут придерживаться четкой позиции и настаивать на максимально соответствующем наказании - это пожизненное лишение свободы.

Дополнение

11 марта, во время повторного осмотра территории населенного пункта в недостроенной нежилой постройке нашли труп безвести пропавшей 7-летней девочки, поиски которой продолжались четвертые сутки.

Полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение.

Уголовное производство открыто по п. 2 ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а именно - умышленное убийство малолетнего ребенка.

Подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой из Херсона задержали и взяли под стражу.



