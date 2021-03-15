Вбивство 7-річної Марії Борисової: підозрюваний був другом батька
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової з Херсонщини був другом батька дитини та жив поруч. Про це розповів начальник поліції Херсонської області Олександр Прокудін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Лише за результатами проведених молекулярно-генетичних експертиз одному із 6 обґрунтовано підозрюваних осіб чоловічої статі, які відпрацьовувалися на можливу причетність до скоєння злочину 14 березня повідомлення про підозру у вчиненні злочинів. Ним виявився 62 річний місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів проти життя та здоров’я особи та який в останнє звільнився з місць позбавлення волі у 2005 році”, — розповів Прокудін.
За його словами, упродовж останнього року затриманий притягався до адміністративної відповідальності.
“Він мешкав самотньо, неподалік проживання батька потерпілої, був його другом та жив на одній вулиці з потерпілою”, — сказав він.
За словами правоохоронців, він був знайомий з родиною Марії та з самою дівчинкою.
Сьогодні, 11 березня, під час повторного огляду території населеного пункту в недобудованій нежитловій споруді знайшли труп безвісно зниклої 7-річної дівчинки, пошуки якої тривали четверту добу.
Поліцейські встановили, що смерть дитини була насильницькою. Попередньою причиною смерті дівчинки є механічна асфіксія, тобто удушення.
Кримінальне провадження відкрито за п. 2 ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України, а саме — умисне вбивство малолітньої дитини.
Підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії Борисової з Херсонщини затримали і взяли під варту.