Вбивство 7-річної Марії Борисової: підозрюваного відправили під арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії Борисової з Херсонщини взяли під варту. Це 52-річний чоловік. Про це повідомила начальник департаменту з Офісу Генпрокурора Юлія Усенко у Facebook, передає УНН.
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"Сьогодні взяли під варту 52-річного підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки у Херсонській області", - повідомила Усенко.
Деталі
Усенко нагадала, що дитину шукали чотири доби. "Весь цей час після вчинення жахливого вбивства чоловік ховав тіло, а потім відніс до місця, де вже проходили пошуки", - вказала чиновниця.
Вона відзначила, що завдяки злагодженим діям поліції та ювенальних прокурорів Херсонщини "підозрюваного встановлено по "гарячих слідах" - через дві доби після виявлення тіла дитини".
Що сталося
11 березня у недобудованій нежитловій споруді на Херсонщині знайшли труп безвісти зниклої 7-річної дівчинки, пошуки якої тривали 4 доби.
Поліцейські встановили, що смерть дитини була насильницькою. Попередньою причиною смерті дівчинки є механічна асфіксія, тобто удушення.
Кримінальне провадження відкрито за п. 2 ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України, а саме - умисне вбивство малолітньої дитини.