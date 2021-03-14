Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемого отправили под арест
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой из Херсонской области взяли под стражу. Это 52-летний мужчина. Об этом сообщила начальник департамента из Офиса Генпрокурора Юлия Усенко в Facebook, передает УНН.
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"Сегодня взяли под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области", - сообщила Усенко.
Детали
Усенко напомнила, что ребенка искали четверо суток. "Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски", - указала чиновница.
Она отметила, что благодаря слаженным действиям полиции и ювенальных прокуроров Херсонской области "подозреваемого установлено по "горячим следам" - через двое суток после обнаружения тела ребенка".
Что произошло
11 марта в недостроенной нежилой постройке в Херсонской области нашли труп без вести пропавшей 7-летней девочки, поиски которой продолжались 4 суток.
Полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение.
Уголовное производство открыто по п. 2 ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а именно - умышленное убийство малолетнего ребенка.