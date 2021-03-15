Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый был другом отца
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой из Херсона был другом отца ребенка и жил рядом. Об этом рассказал начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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“Только по результатам проведенных молекулярно-генетических экспертиз одном из 6 обоснованно подозреваемых лиц мужского пола, отрабатывались на возможную причастность к совершению преступления 14 марта сообщение о подозрении в совершении преступлений. Им оказался 62 летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья человека и который в последнее освободился из мест лишения свободы в 2005 году”, — рассказал Прокудин.
По его словам, в течение последнего года задержанный привлекался к административной ответственности.
“Он жил одиноко, недалеко проживания отца потерпевшей, был его другом и жил на одной улице с потерпевшей”, — сказал он.
По словам правоохранителей, он был знаком с семьей Марии и с самой девочкой.
Сегодня, 11 марта, во время повторного осмотра территории населенного пункта в недостроенной нежилой постройке нашли труп безвестно пропавшей 7-летней девочки, поиски которой продолжались четвертые сутки.
Полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение.
Уголовное производство открыто по п. 2 ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а именно — умышленное убийство малолетнего ребенка.
Подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой из Херсона задержали и взяли под стражу.