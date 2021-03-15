Убийство 7-летней Марии Борисовой: суд отправил подозреваемого под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Херсонской области по решению суда взят под стражу подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки Марии Борисовой, которую нашли мертвой после четырех дней поисков ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Цитата:
"Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры сообщено о подозрении мужчине по факту изнасилования и убийства 7-летней девочки (ч. 4 ст. 152, п. п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Также Херсонским городским судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.
Детали
Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый - житель села Счастливое Херсонской области, где проживал ребенок. Девочка его знала - он жил в соседнем доме возле ее отца.
По данным следствия, подозреваемый, пользуясь доверием ребенка, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего задушил.
За время расследования проведено более 300 допросов местных жителей и 5 ДНК-экспертиз, а также судебно-медицинскую экспертизу тела девочки.
Что произошло
Ребенок пропал 7 марта, а 11 марта правоохранительные органы нашли тело в нежилом здании. Поскольку место обнаружения тела ребенка предварительно было обследовано, стало понятно, что совершить преступление и прятать, а потом подбросить бездыханное тело мог только местный житель.
Его задержали через два дня после того, как обнаружили погибшего ребенка.