Убийство 5-летней девочки: в реке нашли похожие на кости фрагменты
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Житомирской области после того, как родители признались, что около восьми месяцев назад убили пятилетнюю дочь, мертвое тело ребенка сожгли в печи, а остатки выбросили в реку, нашли похожие на кости фрагменты на дне водоема. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
"В течение нескольких последних дней на реке в Овручском районе продолжались поисковые мероприятия в рамках досудебного расследования уголовного производства. С привлечением техники было изменено русло реки, чтобы полицейские и спасатели исследовали илистое дно. В результате были обнаружены и изъяты отдельные фрагменты, которые внешне похожи на кости", - указали в полиции.
Следователи подали ходатайство в суд, по решению которого изъятое будет направлено на экспертное исследование. Его выводы покажут, принадлежат ли найденные фрагменты погибшему ребенку.
Следственные мероприятия продолжаются.
Напомним, в конце мая в Житомирской области родители признались, что около восьми месяцев назад убили пятилетнюю дочь. Родителей взяли под арест.