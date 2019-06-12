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Убийство 5-летней девочки: в реке нашли похожие на кости фрагменты

Киев • УНН

 • 12345 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. В Житомирской области после того, как родители признались, что около восьми месяцев назад убили пятилетнюю дочь, мертвое тело ребенка сожгли в печи, а остатки выбросили в реку, нашли похожие на кости фрагменты на дне водоема. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

Убийство 5-летней девочки: в реке нашли похожие на кости фрагменты

"В течение нескольких последних дней на реке в Овручском районе продолжались поисковые мероприятия в рамках досудебного расследования уголовного производства. С привлечением техники было изменено русло реки, чтобы полицейские и спасатели исследовали илистое дно. В результате были обнаружены и изъяты отдельные фрагменты, которые внешне похожи на кости", - указали в полиции.

Следователи подали ходатайство в суд, по решению которого изъятое будет направлено на экспертное исследование. Его выводы покажут, принадлежат ли найденные фрагменты погибшему ребенку.

Следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, в конце мая в Житомирской области родители признались, что около восьми месяцев назад убили пятилетнюю дочь. Родителей взяли под арест.

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