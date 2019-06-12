Вбивство 5-річної дівчинки: у річці знайшли схожі на кістки фрагменти

КИЇВ. 12 червня. УНН. На Житомирщині після того, як батьки зізналися, що близько восьми місяців тому вбили п’ятирічну доньку, мертве тіло дитини спалили у печі, а рештки викинули у річку, знайшли схожі на кістки фрагменти на дні водойми. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.