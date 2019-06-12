Вбивство 5-річної дівчинки: у річці знайшли схожі на кістки фрагменти
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На Житомирщині після того, як батьки зізналися, що близько восьми місяців тому вбили п’ятирічну доньку, мертве тіло дитини спалили у печі, а рештки викинули у річку, знайшли схожі на кістки фрагменти на дні водойми. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.
"Упродовж кількох останніх днів на річці в Овруцькому районі тривали пошукові заходи у рамках досудового розслідування кримінального провадження. Із залученням техніки було змінено русло річки, щоб поліцейські і рятувальники дослідили мулисте дно. У результаті були виявлені та вилучені окремі фрагменти, які зовні подібні до кісток", - вказали у поліції.
Слідчі подали клопотання до суду, за ухвалою якого вилучене буде направлено на експертне дослідження. Його висновки засвідчать, чи належать знайдені фрагменти загиблій дитині.
Слідчі заходи тривають.
Нагадаємо, наприкінці травня у Житомирській області батьки зізналися, що близько восьми місяців тому вбили п’ятирічну доньку. Батьків взяли під арешт.