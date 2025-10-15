$41.750.14
Эксклюзив
18:12 • 12209 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 27421 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 39249 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 32578 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 32113 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 25886 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 19678 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 18192 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 38496 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 38400 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
Важно демонстрировать, что Украина - надежный партнер и может предлагать перспективные кейсы: Свириденко встретилась с президентом Эксимбанка США

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила с новоназначенным президентом Эксимбанка США Джоном Йовановичем развитие бизнес-сотрудничества. Она подчеркнула важность демонстрации Украины как надежного партнера, готового к сотрудничеству в энергетике, инфраструктуре, логистике и добыче критических минералов.

Важно демонстрировать, что Украина - надежный партнер и может предлагать перспективные кейсы: Свириденко встретилась с президентом Эксимбанка США

Премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с новоназначенным президентом Эксимбанка США Джоном Йовановичем. Во время встречи она подчеркнула, что Украине важно демонстрировать, что она надежный партнер и может предлагать перспективные бизнес-кейсы. Об этом Свириденко написала в Telegram, передает УНН.

Продолжили трек развития нашего бизнес-сотрудничества с США на встрече с новоназначенным президентом Эксимбанка США Джоном Йовановичем. Для нас важно на всех площадках демонстрировать, что Украина - надежный партнер и может предлагать перспективные бизнес-кейсы. Мы готовы к развитию сотрудничества в энергетике, инфраструктуре, логистике, добыче критических минералов. Уделили внимание проектам в сфере импорта газа, ядерной энергетики и развития совместной добычи урана 

- заявила Свириденко.

Украине нужны конкретные инструменты для победы: Ермак заявил о сильном начале дня на Капитолийском холме15.10.25, 22:40 • 788 просмотров

По ее словам, Эксимбанк может стать надежным крупным партнером сотрудничества между США и Украиной.

Работаем над развитием сотрудничества 

- добавила Свириденко.

Напомним

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи с руководством Международного валютного фонда договорились о следующем визите переговорной миссии в ближайшее время.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Электроэнергия
Международный валютный фонд
Соединённые Штаты
Украина