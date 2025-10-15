Важно демонстрировать, что Украина - надежный партнер и может предлагать перспективные кейсы: Свириденко встретилась с президентом Эксимбанка США
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила с новоназначенным президентом Эксимбанка США Джоном Йовановичем развитие бизнес-сотрудничества. Она подчеркнула важность демонстрации Украины как надежного партнера, готового к сотрудничеству в энергетике, инфраструктуре, логистике и добыче критических минералов.
Продолжили трек развития нашего бизнес-сотрудничества с США на встрече с новоназначенным президентом Эксимбанка США Джоном Йовановичем. Для нас важно на всех площадках демонстрировать, что Украина - надежный партнер и может предлагать перспективные бизнес-кейсы. Мы готовы к развитию сотрудничества в энергетике, инфраструктуре, логистике, добыче критических минералов. Уделили внимание проектам в сфере импорта газа, ядерной энергетики и развития совместной добычи урана
По ее словам, Эксимбанк может стать надежным крупным партнером сотрудничества между США и Украиной.
Работаем над развитием сотрудничества
Напомним
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи с руководством Международного валютного фонда договорились о следующем визите переговорной миссии в ближайшее время.