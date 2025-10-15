Важно демонстрировать, что Украина - надежный партнер и может предлагать перспективные кейсы: Свириденко встретилась с президентом Эксимбанка США

Премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с новоназначенным президентом Эксимбанка США Джоном Йовановичем. Во время встречи она подчеркнула, что Украине важно демонстрировать, что она надежный партнер и может предлагать перспективные бизнес-кейсы. Об этом Свириденко написала в Telegram, передает УНН.

Продолжили трек развития нашего бизнес-сотрудничества с США на встрече с новоназначенным президентом Эксимбанка США Джоном Йовановичем. Для нас важно на всех площадках демонстрировать, что Украина - надежный партнер и может предлагать перспективные бизнес-кейсы. Мы готовы к развитию сотрудничества в энергетике, инфраструктуре, логистике, добыче критических минералов. Уделили внимание проектам в сфере импорта газа, ядерной энергетики и развития совместной добычи урана