Важливо демонструвати, що Україна - надійний партнер і може пропонувати перспективні кейси: Свириденко зустрілася з президентом Ексімбанку США
Київ • УНН
Прем’єрка України Юлія Свириденко обговорила з новопризначеним президентом Ексімбанку США Джоном Йовановичем розвиток бізнес-співпраці. Вона наголосила на важливості демонстрації України як надійного партнера, готового до співпраці в енергетиці, інфраструктурі, логістиці та видобутку критичних мінералів.
Прем’єрка Юлія Свириденко зустрілася з новопризначеним президентом Ексімбанку США Джоном Йовановичем. Під час зустрічі вона наголосила, що Україні важливо демонструвати, що вона надійний партнер і може пропонувати перспективні бізнес-кейси. Про це Свириденко написала в Telegram, передає УНН.
Продовжили трек розвитку нашої бізнес-співпраці зі CША на зустрічі з новопризначеним президентом Ексімбанку США Джоном Йовановичем. Для нас важливо на всіх майданчиках демонструвати, що Україна - надійний партнер і може пропонувати перспективні бізнес-кейси. Ми готові до розвитку співпраці в енергетиці, інфраструктурі, логістиці, видобутку критичних мінералів. Приділили увагу проєктам у сфері імпорту газу, ядерної енергетики та розвитку спільного видобутку урану
Україні потрібні конкретні інструменти для перемоги: Єрмак заявив про сильний початок дня на Капітолійському пагорбі15.10.25, 22:40 • 858 переглядiв
За її словами, Ексімбанк може стати надійним великим партнером співробітництва між США та Україною.
Працюємо над розвитком співпраці
Нагадаємо
Прем'єрка України Юлія Свириденко під час зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду домовились про наступний візит переговорної місії найближчим часом.