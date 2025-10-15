Важливо демонструвати, що Україна - надійний партнер і може пропонувати перспективні кейси: Свириденко зустрілася з президентом Ексімбанку США

Прем’єрка Юлія Свириденко зустрілася з новопризначеним президентом Ексімбанку США Джоном Йовановичем. Під час зустрічі вона наголосила, що Україні важливо демонструвати, що вона надійний партнер і може пропонувати перспективні бізнес-кейси. Про це Свириденко написала в Telegram, передає УНН.

Продовжили трек розвитку нашої бізнес-співпраці зі CША на зустрічі з новопризначеним президентом Ексімбанку США Джоном Йовановичем. Для нас важливо на всіх майданчиках демонструвати, що Україна - надійний партнер і може пропонувати перспективні бізнес-кейси. Ми готові до розвитку співпраці в енергетиці, інфраструктурі, логістиці, видобутку критичних мінералів. Приділили увагу проєктам у сфері імпорту газу, ядерної енергетики та розвитку спільного видобутку урану