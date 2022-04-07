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Важно задокументировать преступления: правозащитники советуют людям, ставшими жертвами насилия во время войны, не молчать

Киев • УНН

 • 199421 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Людям, которые стали жертвами сексуального насилия, изнасилования во время войны, стоит обратиться к правозащитным организациям для получения психологической, правовой поддержки и в правоохранительные органы для фиксирования подобных преступлений. Об этом журналисту УНН рассказала президент правозащитной организации "Ла Страда Украина" Екатерина Черепаха.

Важно задокументировать преступления: правозащитники советуют людям, ставшими жертвами насилия во время войны, не молчать

Цитата

"На самом деле очень сложно давать советы человеку, который в такой ситуации, ведь это может быть совершенно по разному. Человек может продолжать оставаться в реальной опасности, быть на оккупированной территории, он фактически может не иметь возможности физической или технологической сообщить об этом. Важно, если есть возможность, хотя бы каким-то образом обеспечить себе безопасность, или, когда территория будет освобождена, то (дать показания - ред.)", - отметила Черепаха.

Детали

По ее словам, очень важно, чтобы подобные преступления были задокументированы.

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"Нужно не бояться обращаться за помощью, обратиться, как минимум хотя бы анонимно, чтобы получить психологическую, эмоциональную поддержку, правовую для того, чтобы узнать, как можно сообщить, куда можно сообщить (о совершении сексуального насилия - ред.). Если есть возможность, то обратиться за помощью сразу после того, как произошел такой случай. Это также очень важно для того, чтобы получить, например, медицинскую помощь. На самом деле, это действительно важно для документирования происходящего. Мы знаем, что случаи сексуального насилия во время войны, случаи изнасилования - это не те случаи, о которых сразу говорят сами пострадавшие", - рассказала Черепаха.

Она заметила, что эмоциональные, психологические травмы остаются на достаточно долгое время и могут в дальнейшем проявляться в различных формах.

"Есть организации, которые могут оказать поддержку, несмотря на то, будет ли человек обращаться в правоохранительные органы, или нет. Можно и стоит обращаться в Офис Генерального прокурора. Если есть возможность каким-то образом задокументировать то, что произошло, сделать первичные анализы или осмотр, после того, как человек обратился к врачу, если есть возможность собрать факт или зафиксировать информацию о том, кто это сделал, какие-то идентификационные моменты - это также очень важно. Или сфотографировать, записать, пытаться запомнить, когда это произошло. Все эти факты очень важны для того, чтобы потом направить их в Международный уголовный суд", - сказала Черепаха.

Кроме того, она сообщила, что "Ла Страда Украина" обеспечивает работу двух горячих линий.

"Одна - это национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия и горячая линия для детей и молодежи... Горячая линия по предупреждению домашнего насилия работает в формате 24/7. Если мы говорим об обращениях, насилии в отношении женщин, то, в принципе, здесь всегда было наибольшее количество", - сообщила Черепаха.

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По ее словам, с 24 февраля горячая линия могла работать только через предоставление электронных консультаций, а через две недели было восстановлено предоставление телефонных консультаций.

"Обращения о насилии, сейчас я говорю о насилии в широком смысле этого слова, они также остаются достаточно частыми. Потому что, к сожалению, все эти типичные вызовы, с которыми мы сталкивались, никуда не исчезают - это вопрос домашнего насилия, домогательств и тому подобное. Если говорить о насилии, которое испытывают женщины во время войны, именно в контексте сексуального насилия, то такие обращения также поступали. В настоящее время у нас было четыре обращения, которые касаются шести человек. Это я говорю исключительно об изнасилованиях, которые совершили российские оккупанты. Обращения поступали в тот момент, когда женщины находились на территории, которая была оккупирована. Они сообщили о том, что они обращались в полицию, но, к сожалению, не было возможности что-то сделать, ведь шли активные боевые действия", - рассказала Черепаха.

Черепаха отметила, что это были обращения в отношении лиц, среди которых трое несовершеннолетних.

"В общем, на горячую линию с 24 февраля по 31 марта мы получили 1586 обращений. Это касалось различных аспектов, и домашнего насилия, вопросов эвакуации, рисков предупреждения торговлей людьми, насилия и в том числе сексуального в отношении женщин", - сказала Черепаха.

Она заметила, что на самом деле таких обращений, информации о таких случаях будет становиться больше чуть позже.

"Потому что освобождаются территории, люди смогут добираться до более безопасных мест. Часто для того, чтобы вообще сообщить о (сексуальном насилии - ред.) Человек должен прийти хотя бы к более-менее стабильному состоянию, чтобы осмелиться об этом говорить", - отметила Черепаха.

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