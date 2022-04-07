Важливо задокументувати злочини: правозахисники радять людям, які стали жертвами насильства під час війни, не мовчати

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«Насправді дуже складно давати поради людині, яка в такій ситуації, адже це може бути зовсім по різному. Людина може продовжувати залишатися в реальній небезпеці, бути на окупованій території, вона фактично може не мати можливості фізичної чи технологічної повідомити про це. Важливо, якщо є можливість, хоча б у якийсь спосіб забезпечити собі безпеку, або, коли територія буде звільнена, то (надати свідчення – ред.)», - зазначила Черепаха.

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За її словами, дуже важливо, щоб подібні злочини були задокументовані.

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«Потрібно не боятися звертатися по допомогу, звернутися, як мінімум хоча б анонімно, щоб отримати психологічну, емоційну підтримку, правову для того, щоб дізнатися, як можна повідомити, куди можна повідомити (про вчинення сексуального насильства - ред.). Якщо є можливість, то звернутися по допомогу відразу після того, як стався такий випадок. Це також дуже важливо для того, щоб отримати, наприклад, медичну допомогу. Насправді, це дійсно важливо для документування того, що відбувається. Ми знаємо, що випадки сексуального насильства під час війни, випадки зґвалтування – це не ті випадки, про які відразу говорять самі постраждалі», - розповіла Черепаха.

Вона зауважила, що емоційні, психологічні травми залишаються на достатньо довгий час та можуть надалі проявлятися в різних формах.

«Є організації, які можуть надати підтримку попри те, чи людина буде звертатися до правоохоронних органів, чи ні. Можна й варто звертатися до Офісу Генерального прокурора. Якщо є можливість у якийсь спосіб задокументувати те, що відбулося, зробити первинні аналізи або огляд, після того, як людина звернулася до лікаря, якщо є можливість зібрати факт або зафіксувати інформацію про те, хто це зробив, якісь ідентифікаційні моменти – це також дуже важливо. Чи сфотографувати, записати, намагатися запам'ятати, коли це відбулося. Всі ці факти дуже важливі для того, щоб потім направити їх до Міжнародного кримінального суду», - сказала Черепаха.

Окрім того, вона повідомила, що "Ла Страда Україна" забезпечує роботу двох гарячих ліній.

«Одна – це національна гаряча лінія з попередження домашньому насильству та гаряча лінія для дітей та молоді… Гаряча лінія щодо попередження домашнього насильства працює у форматі 24/7. Якщо ми говоримо про звернення стосовно насильств щодо жінок, то, в принципі, тут завжди була найбільша кількість», - повідомила Черепаха.

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За її словами, з 24 лютого гаряча лінія могла працювати лише через надання електронних консультацій, а через два тижні було відновлено надання телефонних консультацій.

«Звернення щодо насильства, зараз я говорю про насильство в широкому сенсі цього слова, вони також залишаються достатньо частими. Тому що, на жаль, всі ці типові виклики, з якими ми стикалися, нікуди не зникають – це питання домашнього насильства, домагань тощо. Якщо говорити про насильство, якого зазнають жінки під час війни, саме в контексті сексуального насильства, то такі звернення також надходили. На цей час в нас було чотири звернення, які стосуються шести осіб. Це я говорю виключно про зґвалтування, які вчинили російські окупанти. Звернення надходили в той момент, коли жінки перебували на території, яка була окупована. Вони повідомили про те, що вони зверталися в поліцію, але, на жаль, не було можливості щось зробити, адже йшли активні бойові дії», - розповіла Черепаха.

Черепаха зазначила, що це були звернення щодо осіб, серед яких троє неповнолітніх.

«Загалом, на гарячу лінію з 24 лютого по 31 березня ми отримали 1586 звернень. Це стосувалося різних аспектів, й домашнього насильства, питань евакуації, ризиків попередження торгівлею людьми, насильства й в тому числі сексуального щодо жінок», - сказала Черепаха.

Вона зауважила, що насправді таких звернень, інформації про такі випадки буде ставати більше трохи згодом.

«Тому що звільняються території, люди зможуть добиратися до більш безпечних місць. Часто для того, щоб взагалі повідомити про (сексуальне насильство – ред.) людина має прийти хоча б до більш-менш стабільного стану, щоб наважитися про це говорити», - зазначила Черепаха.