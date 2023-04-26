Важно, чтобы государства воздерживались от поддержки рф, поставок ей оружия: Зеленский во время разговора с Си

Детали

Сообщается, что Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины по соблюдению политики «одного Китая» и поблагодарил Председателя КНР за поддержку Китаем независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент выразил благодарность китайской стороне за гуманитарную помощь и отметил, что Украина должным образом заботится о безопасности китайских граждан на территории нашего государства.

Также стороны предметно обсудили пути укрепления украинско-китайского партнерства.

«Президент Украины акцентировал, что сегодня в Украине чтят память жертв аварии на Чернобыльской АЭС – крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. Он подчеркнул, что продолжающаяся российская оккупация Запорожской атомной станции и использование россией ЗАЭС как прикрытие для военных ударов по нашим городам и селам свидетельствуют о том, что в Москве не уважают справедливого интереса всех людей мира жить в гарантированной безопасности от любых ядерных или радиационных угроз. В этой связи Глава государства призвал Китай сыграть действенную роль в урегулировании вопроса безопасности вокруг ЗАЭС», - говорится в сообщении.

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«Это будет соответствовать духу Будапештского меморандума», – подчеркнул Зеленский.

Зеленский проинформировал китайского главу о ситуации на фронте.

«Ситуация на фронте сложная, но мы стоим. И будем и дальше освобождать нашу землю. Мы не начинали эту войну, но должны восстановить суверенитет и территориальную целостность нашего государства. В пределах международно признанных границ 1991 года. Включая Крым. Это вполне соответствует целям и принципам Устава ООН», - рассказал Зеленский.

Зеленский отдельно остановился на разрушительных последствиях российского вторжения, акцентировав на похищении россией двадцати тысяч украинских детей.

Президент Украины изложил содержание украинской формулы мира и проинформировал о продолжающейся дипломатической работе по организации Глобального саммита мира.

Сообщается, что Зеленский выразил надежду на активное участие Китая в усилиях по восстановлению мира.

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Отмечается, что стороны отметили важность усилий, направленных на установление мира.

Кроме того, Зеленский отдельно подчеркнул важность того, чтобы все государства воздерживались от поддержки россии в войне. Это должно касаться военно-технического сотрудничества. В том числе – поставки оружия.

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«Любую поддержку – даже частичную – россия конвертирует в продолжение своей агрессии, в свой дальнейший отказ от мира. Чем меньше поддержки получает россия, тем быстрее закончится война и в международные отношения вернется спокойствие», – подчеркнул Зеленский.

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Зеленский подчеркнул готовность нашего государства оставаться гарантом глобальной продовольственной безопасности. Зеленский отметил, что сейчас украинские порты являются заложниками российской агрессии и заблокированы государством-агрессором, а с ними – наши экспортные пути.

«В этом контексте стороны выразили общую поддержку необходимости надлежащей имплементации и продолжения действия Черноморской зерновой инициативы. Владимир Зеленский проинформировал о реализации глобальной гуманитарной программы «Зерно из Украины», - говорится в сообщении.

Сообщается, что лидеры Украины и Китая договорились о поддержании регулярного диалога.

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