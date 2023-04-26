Важливо, щоб держави утримувалися від підтримки рф, постачання їй зброї: Зеленський під час розмови із Сі

Деталі

Повідомляється, що Зеленський підтвердив незмінність позиції України щодо дотримання політики «одного Китаю» та подякував Голові КНР за підтримку Китаєм незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

Президент висловив вдячність китайській стороні за гуманітарну допомогу та відзначив, що Україна належним чином дбає про безпеку китайських громадян на території нашої держави.

Також сторони предметно обговорили шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства.

«Президент України акцентував, що сьогодні в Україні вшановується пам'ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС – найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Він підкреслив, що триваюча російська окупація Запорізької атомної станції та використання росією ЗАЕС як прикриття для військових ударів по наших містах та селах свідчать про те, що в Москві не поважають справедливого інтересу всіх людей світу жити у гарантованій безпеці від будь-яких ядерних чи радіаційних загроз. У цьому зв’язку Глава держави закликав Китай відіграти дієву роль у врегулюванні питання безпеки довкола ЗАЕС», - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном

«Це відповідатиме духу Будапештського меморандуму», – підкреслив Зеленський.

Зеленський поінформував китайського очільника про ситуацію на фронті.

«Ситуація на фронті складна, проте ми стоїмо. І будемо й надалі звільняти нашу землю. Ми не починали цієї війни, але маємо відновити суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. У межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Включаючи Крим. Це цілком відповідає цілям і принципам Статуту ООН», - розповів Зеленський.

Зеленський окремо зупинився на руйнівних наслідках російського вторгнення, акцентувавши на викраденні росією двадцяти тисяч українських дітей.

Президент України виклав зміст української формули миру та поінформував про триваючу дипломатичну роботу з організації Глобального саміту миру.

Повідомляється, що Зеленський висловив сподівання на активну участь Китаю у зусиллях щодо відновлення миру.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський та Сі під час розмови обмінялися думками щодо "мирного плану" Китаю та формули миру

Зазначається, що сторони відзначили важливість зусиль, спрямованих на встановлення миру.

Окрім того, Зеленський окремо наголосив на важливості того, щоб усі держави утримувалися від підтримки росії у війні. Це має стосуватися військово-технічного співробітництва. У тому числі – постачання зброї.

Цитата

«Будь-яку підтримку – навіть часткову – Росія конвертує у продовження своєї агресії, у свою подальшу відмову від миру. Чим менше підтримки отримує росія, тим швидше закінчиться війна і в міжнародні відносини повернеться спокій», – підкреслив Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський призначив Рябікіна послом України в Китаї

Зеленський підкреслив готовність нашої держави залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки. Зеленський зазначив, що наразі українські порти є заручниками російської агресії та заблоковані державою-агресором, а з ними – наші експортні шляхи.

«У цьому контексті сторони висловили спільну підтримку необхідності належної імплементації та продовження дії Чорноморської зернової ініціативи. Володимир Зеленський поінформував про реалізацію глобальної гуманітарної програми «Зерно з України», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що лідери України та Китаю домовилися про підтримання регулярного діалогу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Питання, чи готовий Китай прийняти хоча б частково позицію України, відкрите: політолог про розмову Зеленського та Сі