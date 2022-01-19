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15 марта, 19:03 • 107819 просмотра

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Весит 555 каратов: на аукционе Sotheby's продадут черный бриллиант из космоса

Киев • УНН

 • 18648 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Аукционный дом Sotheby's выставил на торги черный бриллиант, весом 555,55 карата. Об этом говорится на сайте аукциона, пишет УНН.

Цитата:

“Гораздо больше, чем драгоценность. Сокровище из межзвездного пространства. "Энигма" - изысканный и чрезвычайно редкий черный алмаз, образовавшийся миллиарды лет назад. В этом последнем видео показан черный бриллиант весом 555,55 карата, выставленный на продажу”, — сообщает Sotheby's.

Детали

Так, считается что редкий драгоценный камень, который Sotheby's назвал “Загадкой”, прибыл из космоса — или вследствие удара метеорита, или с “алмазоносного” астероида, столкнувшегося с Землей.

Природный ограненный черный бриллиант такого размера является "чрезвычайно редким явлением".

После показа в Дубае и Лос-Анджелесе "Энигма“ отправится в Лондон. Аукцион начнется в феврале. Стартовая цена бриллианта 6,8 млн долларов. Аукционный дом будет принимать для оплаты лота, в частности, криптовалюту.

Напомним

Аукционный дом Sotheby's уже принимал криптовалюту в качестве оплаты за редкий бриллиант.

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