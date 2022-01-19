Важить 555 каратів: на аукціоні Sotheby's продадуть чорний діамант із космосу

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 48063 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 120841 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 185570 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 181087 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 204835 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 193853 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 150422 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152385 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172934 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182776 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 150041 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 128818 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 169126 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 106348 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 61276 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 457371 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 303809 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 367392 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 479928 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 725272 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 106348 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 169126 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 122528 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 157865 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 181283 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Важить 555 каратів: на аукціоні Sotheby's продадуть чорний діамант із космосу

Важить 555 каратів: на аукціоні Sotheby's продадуть чорний діамант із космосу

Київ • УНН

 • 18650 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Аукціонний дім Sotheby's виставив на торги чорний діамант, вагою 555,55 карата. Про це йдеться на сайті аукціону, пише УНН.

Цитата:

“Набагато більше, ніж коштовність. Скарб із міжзоряного простору. "Енігма“ — вишуканий і надзвичайно рідкісний чорний алмаз, що утворився мільярди років тому. У цьому останньому відео показаний чорний діамант вагою 555,55 карата, виставлений на продаж”, — повідомляє Sotheby’s.

Деталі

Так, вважається що рідкісний дорогоцінний камінь, який Sotheby’s назвав “Загадкою”, прибув із космосу — або внаслідок удару метеориту, або з “алмазоносного” астероїда, що зіткнувся із Землею.

Природний огранений чорний діамант такого розміру є “надзвичайно рідкісним явищем”.

Після показу в Дубаї та Лос-Анджелесі "Енігма“ вирушить до Лондона. Аукціон розпочнеться у лютому. Стартова ціна діаманту 6,8 млн доларів. Аукціонний дім прийматиме для оплати лота, зокрема, криптовалюту.

Нагадаємо

Аукціонний дім Sotheby's вже приймав криптовалюту як оплату за рідкісний діамант.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69