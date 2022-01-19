Важить 555 каратів: на аукціоні Sotheby's продадуть чорний діамант із космосу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Аукціонний дім Sotheby's виставив на торги чорний діамант, вагою 555,55 карата. Про це йдеться на сайті аукціону, пише УНН.
Цитата:
“Набагато більше, ніж коштовність. Скарб із міжзоряного простору. "Енігма“ — вишуканий і надзвичайно рідкісний чорний алмаз, що утворився мільярди років тому. У цьому останньому відео показаний чорний діамант вагою 555,55 карата, виставлений на продаж”, — повідомляє Sotheby’s.
Деталі
Так, вважається що рідкісний дорогоцінний камінь, який Sotheby’s назвав “Загадкою”, прибув із космосу — або внаслідок удару метеориту, або з “алмазоносного” астероїда, що зіткнувся із Землею.
Природний огранений чорний діамант такого розміру є “надзвичайно рідкісним явищем”.
Після показу в Дубаї та Лос-Анджелесі "Енігма“ вирушить до Лондона. Аукціон розпочнеться у лютому. Стартова ціна діаманту 6,8 млн доларів. Аукціонний дім прийматиме для оплати лота, зокрема, криптовалюту.
Нагадаємо
Аукціонний дім Sotheby's вже приймав криптовалюту як оплату за рідкісний діамант.