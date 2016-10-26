Главарь "ЛНР" отложил запланированные на 6 ноября "местные выборы"

"Выборы" отложенные "до принятия председателем Луганской народной республики отдельного решения о дате их проведения".

"Указ" вступил в силу с даты его опубликования.

Ранее "выборы в местные органы самоуправления" в "ЛНР" перенесли с 24 июля на 6 ноября.