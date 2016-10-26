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Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
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Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

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Ватажок "ЛНР" відтермінував заплановані на 6 листопада "місцеві вибори"

Ватажок "ЛНР" відтермінував заплановані на 6 листопада "місцеві вибори"

Київ • УНН

 • 10257 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Ватажок самопроголошеної Луганській народної республіки Ігор Плотницкий своїм “указом” відклав проведення “місцевих виборів”, призначених на 6 листопада, повідомляє УНН із посиланням на РІА “Новини”.

“Вибори” відкладені “до прийняття головою Луганської народної республіки окремого рішення про дату їх проведення”.

“Указ” набрав чинності з дати його опублікування.

Раніше “вибори до місцевих органів самоврядування” в “ЛНР” перенесли з 24 липня на 6 листопада.

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