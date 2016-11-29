ВАСУ отменил решение суда об изменении "потребительской корзины" и повышении прожиточного минимума для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Высший административный суд Украины частично удовлетворил кассационную жалобу Кабинета министров Украины на решения судов по иску руководителя проекта "Открытый Суд" Станислава Батрина, которыми правительство было обязано пересмотреть потребительскую корзину и прожиточный минимум в Украине. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ВАСУ.
"Решение было такое: направить (дело - ред.) на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сообщили в пресс-службе.
Таким образом коллегия судей ВАСУ отменила все предыдущие решения по данному делу.
Стоит отметить, что судьи объявили резолютивную часть решения, полный текст постановления будет зачитан через 5 дней.
Напомним, в 2015 году КМУ проиграл два судебных дела о необходимости пересмотра прожиточного минимума и содержания "потребительской корзины" по иску Станислава Батрина.