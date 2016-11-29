ВАСУ отменил решение суда об изменении "потребительской корзины" и повышении прожиточного минимума для украинцев

"Решение было такое: направить (дело - ред.) на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сообщили в пресс-службе.

Таким образом коллегия судей ВАСУ отменила все предыдущие решения по данному делу.

Стоит отметить, что судьи объявили резолютивную часть решения, полный текст постановления будет зачитан через 5 дней.

Напомним, в 2015 году КМУ проиграл два судебных дела о необходимости пересмотра прожиточного минимума и содержания "потребительской корзины" по иску Станислава Батрина.