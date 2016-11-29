ВАСУ скасував рішення суду про зміну "споживчого кошика" і підвищення прожиткового мінімуму для українців

"Рішення було таке: направити (справу – ред.) на новий розгляд до суду першої інстанції",- повідомили у прес-службі.

Таким чином колегія суддів ВАСУ скасувала усі попередні рішення в даній справі.

Варто зазначити, що судді оголосили резулятивну частину рішення, повний текст ухвали буде зачитаний через 5 днів.

Нагадаємо, 2015 року КМУ програв дві судові справи про необхідність перегляду прожиткового мінімуму і вмісту "споживчого кошику" за позовом Станіслава Батрина.