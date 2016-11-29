ВАСУ скасував рішення суду про зміну "споживчого кошика" і підвищення прожиткового мінімуму для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Вищий адміністративний суд України частково задовольнив касаційну скаргу Кабінету міністрів України на рішення судів за позовом керівника проекту "Відкритий Суд" Станіслава Батрина, якими уряд було зобов'язано переглянути споживчий кошик та прожитковий мінімум в Україні. Про це повідомили УНН в прес-службі ВАСУ.
"Рішення було таке: направити (справу – ред.) на новий розгляд до суду першої інстанції",- повідомили у прес-службі.
Таким чином колегія суддів ВАСУ скасувала усі попередні рішення в даній справі.
Варто зазначити, що судді оголосили резулятивну частину рішення, повний текст ухвали буде зачитаний через 5 днів.
Нагадаємо, 2015 року КМУ програв дві судові справи про необхідність перегляду прожиткового мінімуму і вмісту "споживчого кошику" за позовом Станіслава Батрина.