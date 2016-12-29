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Вашингтон и Минск намерены идти на сближение

Киев • УНН

 • 6927 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Соединенные Штаты Америки рассчитывают на укрепление отношений с Беларусью. Об этом говорится в заявлении посольства США в Минске, распространенном 28 декабря по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

"Все эти годы США и Беларусь совместно работали над укреплением европейской и мировой безопасности. Мы приветствовали историческое решение Беларуси отказаться от ядерного оружия, которое стало значительным вкладом в ядерное разоружение, и еще раз подтвердили гарантии безопасности Беларуси, зафиксированные в Будапештском меморандуме от 5 декабря 1994 года ", - говорится в заявлении.

"Как часть Северной сети распределения Беларусь способствовала действиям США и НАТО в Афганистане. Соединенные Штаты также помогают укреплению безопасности ядерных материалов в Беларуси ", - отметили в посольстве.

В ответном заявлении министерство иностранных дел Беларуси отметил, что "Беларусь и США гораздо больше объединяет, чем разъединяет".

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