Вашингтон і Мінськ мають намір йти на зближення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сполучені Штати Америки розраховють на зміцнення відносин з Білоруссю. Про це йдеться в заяві посольства США в Мінську, поширеному 28 грудня з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між двома країнами, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Всі ці роки США і Білорусь спільно працювали над зміцненням європейської і світової безпеки. Ми вітали історичне рішення Білорусі відмовитися від ядерної зброї, яке стало значним внеском в ядерне роззброєння, і ще раз підтвердили гарантії безпеки Білорусі, зафіксовані у Будапештському меморандумі від 5 грудня 1994 року”, — йдеться в заяві.
“Як частина Північної мережі розподілу Білорусь сприяла діям США і НАТО в Афганістані. Сполучені Штати також допомагають зміцненню безпеки ядерних матеріалів в Білорусі”, — зазначили в посольстві.
У заяві у відповідь міністерство закордонних справ Білорусі відзначило, що “Білорусь і США набагато більше єднає, ніж роз’єднує”.