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Вашингтон и Багдад договорились о выводе американских боевых сил из Ирака

Вашингтон и Багдад договорились о выводе американских боевых сил из Ирака

Киев  •  УНН

 • 16698 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Соединенные Штаты и Ирак заявили в среду, что достигли согласия относительно возможного вывода боевых войск США из Ирака. Правительства двух стран определят сроки такого шага на дальнейших переговорах, пишет The Washington Post со ссылкой на совместное заявление, передает УНН.

Цитата

“Исходя из растущего потенциала ISF (сил безопасности Ирака — ред.), стороны подтвердили, что миссия сил США и коалиции теперь перешли к миссии, сосредоточенной на обучении и консультационных задачах, позволяя вывести любые оставшиеся боевые силы из Ирака со сроками, которые будут определены в ходе предстоящих технических переговоров”, — говорится в документе.

Детали

На пресс-конференции в Багдаде в среду вечером советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи сказал, что переговоры привели к “важному прогрессу” в открытии пути для американских боевых войск для выхода из Ирака.

Но на практике обсуждаемое в заявлении описание присутствия американских войск, по-видимому, является скорее повторением нынешних реалий, чем стратегическим сдвигом, отмечает издание.

Что было ранее

Отметим, что в январе текущего года США сократили численность военнослужащих в Ираке и Афганистане до 2500, о чем было объявлено в прошлом году. Решение было продиктовано инициативой президента США Дональда Трампа.

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