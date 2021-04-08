Вашингтон и Багдад договорились о выводе американских боевых сил из Ирака

Цитата

“Исходя из растущего потенциала ISF (сил безопасности Ирака — ред.), стороны подтвердили, что миссия сил США и коалиции теперь перешли к миссии, сосредоточенной на обучении и консультационных задачах, позволяя вывести любые оставшиеся боевые силы из Ирака со сроками, которые будут определены в ходе предстоящих технических переговоров”, — говорится в документе.

Детали

На пресс-конференции в Багдаде в среду вечером советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи сказал, что переговоры привели к “важному прогрессу” в открытии пути для американских боевых войск для выхода из Ирака.

Но на практике обсуждаемое в заявлении описание присутствия американских войск, по-видимому, является скорее повторением нынешних реалий, чем стратегическим сдвигом, отмечает издание.

Что было ранее

Отметим, что в январе текущего года США сократили численность военнослужащих в Ираке и Афганистане до 2500, о чем было объявлено в прошлом году. Решение было продиктовано инициативой президента США Дональда Трампа.