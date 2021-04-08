Вашингтон і Багдад домовилися про виведення американських бойових сил з Іраку

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Сполучені Штати та Ірак заявили в середу, що досягли згоди щодо можливого виведення бойових військ США з Іраку. Уряди двох країн визначать терміни такого кроку на подальших переговорах, пише The Washington Post з посиланням на спільну заяву, передає УНН.

Цитата

“Зважаючи на зростаючий потенціалу ISF (сил безпеки Іраку — ред.), сторони підтвердили, що місія сил США і коаліції тепер перейшли до місії, зосередженої на навчанні і консультаційних задачах, дозволяючи вивести будь-які бойові сили, що залишилися з Іраку до термінів, які будуть визначені в ході майбутніх технічних переговорів”, — йдеться в документі.

Деталі

На прес-конференції в Багдаді в середу ввечері радник з національної безпеки Іраку Касем аль-Араджі сказав, що переговори привели до “важливого прогресу” у відкритті шляху для американських бойових військ для виходу з Іраку.

Але на практиці обговорюваний в заяві опис присутності американських військ, мабуть, є скоріше повторенням нинішніх реалій, ніж стратегічним зрушенням, відзначає видання.

Що було раніше

Відзначимо, що в січні поточного року США скоротили чисельність військовослужбовців в Іраку і Афганістані до 2500, про що було оголошено в минулому році. Рішення було продиктовано ініціативою президента США Дональда Трампа.

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