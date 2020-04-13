Ваш день рождения в объективе телескопа "Хаббл": NASA подготовила несколько изюминок к юбилею проекта

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Телескоп "Хаббл" будет праздновать свое 30-летие 24 апреля. В честь такого события NASA запустило несколько интересных проектов: на сайте агентства каждый желающий может узнать, что видел телескоп в день его рождения, а также посмотреть 30 самых невероятных фото, сделанных им, передает УНН.