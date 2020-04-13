Ваш день рождения в объективе телескопа "Хаббл": NASA подготовила несколько изюминок к юбилею проекта
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Телескоп "Хаббл" будет праздновать свое 30-летие 24 апреля. В честь такого события NASA запустило несколько интересных проектов: на сайте агентства каждый желающий может узнать, что видел телескоп в день его рождения, а также посмотреть 30 самых невероятных фото, сделанных им, передает УНН.
"Хаббл" изучает Вселенную 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Это означает, что он исследует какие-то космические чудеса каждый день года, включая ваш день рождения", - пишут в агентстве.
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Так, чтобы узнать, какой объект исследовал "Хаббл" в ваш день рождения, необходимо ввести число и месяц в специальное окошко на сайте NASA.
Также можно посмотреть на самые невероятные снимки, которые были сделаны за 30 лет работы "Хаббла". На данный момент опубликованы 19 фото.
Как ранее сообщалось в УНН, "Хаббл" открыл "утерянное звено" в эволюции черных дыр.