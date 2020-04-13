Ваш день народження в об'єктиві телескопу "Хаббл": NASA підготувала кілька цікавинок до ювілею проекту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Телескоп "Хаббл" святкуватиме своє 30-річчя 24 квітня. На честь такої події NASA запустило кілька цікавих проектів: на сайті агентства кожен бажаючий може дізнатися, що бачив телескоп у день його народження, а також подивитися 30 найнеймовірніших фото, зроблених ним, передає УНН.
"Хаббл" вивчає Всесвіт 24 години на добу, сім днів на тиждень. Це означає, що він досліджує якісь космічні чудеса кожен день року, включаючи ваш день народження", - пишуть в агентстві.
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Так, щоб дізнатися, який об'єкт досліджував "Хаббл" у ваш день народження, необхідно ввести число і місяць у спеціальне віконце на сайті NASA.
Також можна подивитися на найнеймовірніші знімки, які були зроблені за 30 років роботи "Хаббла". На даний момент опубліковано 19 фото.
Як раніше повідомлялося в УНН, "Хаббл" відкрив "загублену ланку" в еволюції чорних дір.