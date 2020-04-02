"Хаббл" открыл "потерянное звено" в эволюции черных дыр
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Ученые с помощью телескопа "Хаббл" обнаружили наиболее вероятного кандидата в черные дыры средней (промежуточной) массы. Подобные объекты считаются "потерянным звеном" эволюции черных дыр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт NASA.
"Астрономы нашли черную дыру средней (промежуточной) массы", - говорится в сообщении.
Так, необычную черную дыру обнаружили в одной из близлежащих галактик, в созвездии Водолея.
Ученые отмечают, что ранее уже были найдены кандидаты в черные дыры средней массы. Однако новый объект является наиболее близким к тому, чтобы его действительно можно было отнести к таковой.
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Сообщается, что черный дыры средней массы гораздо меньше сверхмассивных черных дыр массой в миллионы и миллиарды масс Солнца, которая располагаются в центрах галактик, но гораздо больше тех, которые образовались в результате взрыва массивной звезды.
Отметим, что сейчас ученые выделяют две категории черных дыр, которые сильно отличаются друг от друга по массе. Сверхмассивные черные дыры находятся в центрах галактик, и они тяжелее Солнца в миллионы или миллиарды раз. Существуют и менее крупные объекты, так называемые черные дыры звездной массы, которые появляются в результате гравитационного коллапса крупных светил.
Кроме того, астрономы предполагают, что должны существовать и черные дыры так называемой промежуточной массы. Вероятнее всего, именно такую дыру и удалось обнаружить телескопу.
Напомним, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вернуло часть сотрудников к выполнению своих обязанностей, но ввело ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.