"Хаббл" открыл "потерянное звено" в эволюции черных дыр

"Астрономы нашли черную дыру средней (промежуточной) массы", - говорится в сообщении.

Так, необычную черную дыру обнаружили в одной из близлежащих галактик, в созвездии Водолея.

Ученые отмечают, что ранее уже были найдены кандидаты в черные дыры средней массы. Однако новый объект является наиболее близким к тому, чтобы его действительно можно было отнести к таковой.

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Сообщается, что черный дыры средней массы гораздо меньше сверхмассивных черных дыр массой в миллионы и миллиарды масс Солнца, которая располагаются в центрах галактик, но гораздо больше тех, которые образовались в результате взрыва массивной звезды.

Отметим, что сейчас ученые выделяют две категории черных дыр, которые сильно отличаются друг от друга по массе. Сверхмассивные черные дыры находятся в центрах галактик, и они тяжелее Солнца в миллионы или миллиарды раз. Существуют и менее крупные объекты, так называемые черные дыры звездной массы, которые появляются в результате гравитационного коллапса крупных светил.

Кроме того, астрономы предполагают, что должны существовать и черные дыры так называемой промежуточной массы. Вероятнее всего, именно такую дыру и удалось обнаружить телескопу.

Напомним, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вернуло часть сотрудников к выполнению своих обязанностей, но ввело ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.