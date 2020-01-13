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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113453 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116690 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 133448 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107312 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 109085 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108917 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131993 просмотра

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Телескоп "Хаббл" сделал снимок галактики из созвездия Живописца

Телескоп "Хаббл" сделал снимок галактики из созвездия Живописца

Киев  •  УНН

 • 25685 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. С помощью телескопа "Хаббл", астрономы получили снимок галактики NGC 1803, находящейся на расстоянии 200 млн световых лет от Земли в созвездии Живописца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт обсерватории.

"Этот яркий, несколько похожий на каплю объект можно увидеть на этом фото, что зафиксировал космический телескоп Хаббл. Это галактика под названием NGC 1803, которая находится на расстоянии 200 млн световых лет от Земли в созвездии Живописца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что галактика была открыта в 1834 году Джоном Гершелем.

Кроме этого, Джон Гершель переделал каталог объектов ночного неба, превратив его в свой Общий каталог туманностей и скоплений звезд.

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На сайте обсерватории указано, что галактика, представленная на снимке, является частью галактической пары. Она находится рядом с очень яркой звездой юго-восточного неба, которую можно увидеть на снимке "Хаббла".

Как ранее сообщал УНН, телескоп "Хаббл" снял межзвездную комету, которую открыл украинский ученый Борисов.

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