Телескоп "Хаббл" сделал снимок галактики из созвездия Живописца
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. С помощью телескопа "Хаббл", астрономы получили снимок галактики NGC 1803, находящейся на расстоянии 200 млн световых лет от Земли в созвездии Живописца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт обсерватории.
"Этот яркий, несколько похожий на каплю объект можно увидеть на этом фото, что зафиксировал космический телескоп Хаббл. Это галактика под названием NGC 1803, которая находится на расстоянии 200 млн световых лет от Земли в созвездии Живописца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что галактика была открыта в 1834 году Джоном Гершелем.
Кроме этого, Джон Гершель переделал каталог объектов ночного неба, превратив его в свой Общий каталог туманностей и скоплений звезд.
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На сайте обсерватории указано, что галактика, представленная на снимке, является частью галактической пары. Она находится рядом с очень яркой звездой юго-восточного неба, которую можно увидеть на снимке "Хаббла".
Как ранее сообщал УНН, телескоп "Хаббл" снял межзвездную комету, которую открыл украинский ученый Борисов.