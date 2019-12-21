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NASA підтвердило існування класу планет, які мають щільність "цукрової вати"

NASA підтвердило існування класу планет, які мають щільність "цукрової вати"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. За допомогою космічного телескопа “Хаббл” астрономи підтвердили існування нового класу планет, аналогів яким немає в Сонячній системі, пише УНН з посиланням на матеріал видання Business Insider.

Вся справа в їх щільності — її можна порівняти з цукровою ватою.

Усі три екзопланети знаходяться в зоряній системі Kepler-51 в сузір’ї Лебедя. За розмірами вони порівнянні з Юпітером і Сатурном, маса у них менше в сотні разів. Новий клас вчені назвали “super-puff”.

До недавнього часу астрономи знали тільки про три типи планет: земні, такі як Земля і Марс, крижані гіганти (Нептун) і газові гіганти (Юпітер). Можливо, “супер-паффи” представляють собою перехідну фазу планет — якщо це так, то система Kepler-51 буде стане унікальною “лабораторією” для перевірки наукових теорій.

“Ми збиралися спостерігати за великими водомісткими молекулами, але їх там просто не було. Ми щосили намагалися зрозуміти, в чому тут справа”, — розповідає Джесіка Ліббі-Робертс, провідний фахівець дослідження.

Щоб розібратися в дивацтвах “ватних” екзопланет, вченим знадобилося декілька років. Імовірно, усі три гіганти складаються з водню і гелію, а також мають шар метану навколо себе. За складом це дуже нагадує атмосферу Титана, одного із супутників Сатурна.

Вчені розраховують, що новий космічний телескоп “Джеймс Вебб” допоможе детальніше розібратися в складі надлегких планет. Його запуск запланований на 30 березня 2021 року.

Як повідомлялося раніше, місячна орбітальна станція Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter знайшла на поверхні супутника Землі уламки індійського апарату “Вікрам”, що розбився у вересні 2019 року.

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