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NASA знайшло на Місяці уламки індійського апарату "Вікрам"

NASA знайшло на Місяці уламки індійського апарату "Вікрам"

Київ • УНН

 • 21908 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Місячна орбітальна станція Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter знайшла на поверхні супутника Землі уламки індійського апарату “Вікрам”, що розбився у вересні 2019 року. Знімки місця аварії опубліковані на сайті NASA, передає УНН.

Зеленими крапками на знімку позначені уламки апарату, синіми — зафіксовані руйнування ґрунту Місяця, які, швидше за все, стали результатом падіння “Вікрама”. Зображення було зроблено фахівцями NASA 11 листопада.

Перші виявлені уламки “Вікрама” знаходяться приблизно в 750 метрах на північний захід від основного місця аварії. В кінці вересня NASA опублікувало перший фотоплан з місця падіння “Вікрама” і попросило порівняти його з більш ранніми зображеннями того ж регіону і знайти уламки апарату. Пізніше з LRO зв’язався технік Шанмуга Субраманіан, який вказав на уламки. Після отримання цієї інформації команда NASA підтвердила їх автентичність. На новому знімку місце падіння апарату відзначено буквою “S”.

22 липня відбувся запуск індійської місії “Чандраян-2”, що складається з посадочної платформи “Вікрам”, місяцеходу і орбітального апарату.

20 серпня апарат вийшов на місячну орбіту, а 2 вересня від нього відокремився спусковий модуль. “Вікрам” повинен був сісти на супутник Землі 7 вересня, проте на висоті близько 2 км над Місяцем апарат втратив контакт з центром управління польотом і розбився. Індійський “Вікрам” повинен був доставити на поверхню Місяця невеликий шестиколісний ровер “Праг’ян” вагою близько 27 кг. Індійська організація космічних досліджень (ISRO) повідомляла, що причиною невдалої посадки зонда “Вікрам” на Місяць стало різке гальмування на другому етапі зниження.

У вересні цього року індійський орбітальний зонд зміг знайти посадковий модуль на Місяці. Проте, у жовтні NASA заявило, що не виявило на Місяці слідів посадки індійського модуля “Вікрам”

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