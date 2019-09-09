Індійський орбітальний зонд зміг знайти посадковий модуль на Місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Орбітальний зонд індійської місії “Чандраян-2” зміг відшукати на поверхні Місяця посадковий модуль “Вікрам”, який 7 вересня перестав виходити на зв’язок на фінальному етапі посадки. Знімки будуть опубліковані пізніше, зараз робляться спроби встановити зв’язок з модулем. Про це повідомив керівник Індійської організації космічних досліджень Кайласавадівоо Сіван агенству ANI, передає УНН.
“Чандраян-2” стала другою індійською дослідницькою місячною місією, яка стартувала в липні 2019 року. Вона складається з орбітального зонда, який зараз знаходиться на навколомісячній орбіті з параметрами 125 на 96 кілометрів, і посадкового модуля “Вікрам”, що ніс на собі шестиколісний місяцехід “Прагаян”, який 7 вересня мав здійснити м’яку посадку в районі південного полюса Місяця. Однак, на заключному етапі посадкової операції, після того, як модуль знизився до висоти в 2,1 кілометра від поверхні Місяця, він відхилився від запланованої траєкторії і перестав виходити на зв’язок.
Через два дні після невдалої висадки орбітальний зонд отримав теплові зображення поверхні Місяця, на яких, за заявою фахівців, вдалося знайти модуль. Знімки поки не опубліковані, ведуться спроби встановити зв’язок з “Вікрама”, який як і раніше мовчить. За непідтвердженими офіційно даними, модуль знаходиться в 500 метрах від запланованої точки дотику, в перевернутому стані. Передбачається, що апарат в ході спуску міг втратити орієнтацію і потерпіти крах при висадці.
Що стосується орбітального зонда, то ніяких зауважень щодо його роботи немає. Наукова програма зонда розрахована на один рік, він буде шукати сліди води в місячному ґрунті за допомогою спектрометрів, а також вивчати місячну екзосферу і картографувати місячну поверхню.
Як передавав УНН, Індії не вдалося посадити на Місяць свій космічний апарат через втрату зв’язку.