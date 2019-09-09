Индийский орбитальный зонд смог найти посадочный модуль на Луне

“Чандраян-2” стала второй индийской исследовательской лунной миссией, стартовавшей в июле 2019 года. Она состоит из орбитального зонда, который сейчас находится на окололунной орбите с параметрами 125 на 96 километров, и посадочного модуля “Викрам”, несшего на себе шестиколесный луноход “Прагаян”, который 7 сентября должен был совершить мягкую посадку в районе южного полюса Луны. Однако, на заключительном этапе посадочной операции, после того, как модуль снизился до высоты в 2,1 километра от поверхности Луны, он отклонился от запланированной траектории и перестал выходить на связь.

Спустя два дня после неудачной высадки орбитальный зонд получил тепловые изображения поверхности Луны, на которых, по заявлению специалистов, удалось найти модуль. Снимки пока не опубликованы, ведутся попытки установить связь с “Викрамом”, который по-прежнему молчит. По неподтвержденным официально сведениям, модуль находится в 500 метрах от запланированной точки касания, в перевернутом состоянии. Предполагается, что аппарат в ходе спуска мог потерять ориентацию и потерпеть крушение при высадке.

Что касается орбитального зонда, то никаких замечаний по его работе нет. Научная программа зонда рассчитана на один год, он будет искать следы воды в лунном грунте при помощи спектрометров, а также изучать лунную экзосферу и картографировать лунную поверхность.

Как сообщал УНН, Индии не удалось посадить на Луну свой космический аппарат из-за потери связи.